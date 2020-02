Jesús Sanz, una década al frente de la Iglesia de Asturias

“Ni soy ni era tan santo ni tan temible como algunos quisieron presentarme”. Con esta frase, echa la vista atrás Monseñor Jesús Sanz Montes que acaba de cumplir una década al frente de la Diócesis de Oviedo. Han pasado diez años desde que tomó posesión como Arzobispo en una ceremonia celebrada en la Catedral de Oviedo acompañado por 39 obispos, entre los que se encontraba el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y más de trescientos sacerdotes de Asturias y de las diócesis de Huesca y Jaca, de donde procedía. Sanz Montes, sin embargo, es madrileño y acaba de cumplir 65 años. Cuando llegó a Oviedo se convirtió en el Arzobispo más joven de España.

En estos diez años no le han faltado retos ni problemas. Cuando llegó se encontró un Sínodo diocesano pendiente que había iniciado su predecesor, Monseñor Carlos Osoro, y que quedó sin concluir al ser nombrado Arzobispo de Valencia. Aquel trabajo fue terminado y aplicado. Monseñor Jesús Sanz Montes ha introducido en esta década cambios en la Diócesis y no solo el del papel por la tableta que utiliza en sus homilías. La falta de sacerdotes le ha obligado a hacer ajustes que “a veces han salido bien y a veces no tanto”, admite el prelado. “He ordenado a 27 sacerdotes y he enterrado a 132”. La diócesis de Oviedo tiene poco más de un millón de habitantes en un territorio disperso. “Tenemos 934 parroquias y 350 sacerdotes. No es que esté mal la proporción, pero estamos justos”. Esa falta de sacerdotes le ha llevado a promover las Unidades Pastorales para “gestionar de otra manera” las parroquias y que no sea necesario cerrarlas.

Los diez primeros años de su pontificado en Asturias también han dado para visitas pastorales a los arciprestazgos de Oviedo, el Acebo, Llanes, Siero y Villaviciosa; la creación del Seminario Misionero “Redemptoris Mater” y del Instituto San Juan Pablo II para la formación teológica y pastoral; la instauración del Catecumenado de Adultos y del Diaconado Permanente o la inauguración del Archivo Histórico Diocesano y de los templos parroquiales del Buen Pastor y Santa Olaya en Gijón y de las obras en el de San Francisco Javier de Oviedo.

El tiempo transcurrido en Asturias ha tenido momentos de alegría y de dolor para este fraile franciscano. Uno de los más amables fue la celebración en 2018 del Año Santo con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. En la otra orilla, la de la amargura, está el fallecimiento repentino en mayo de 2019 del Obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, que había sido su obispo auxiliar.

Ahora, al soplar diez velas, se acuerda de todas las personas que le han acompañado porque “nunca he estado solo, ni en las duras ni en las maduras”, reconoce Monseñor Jesús Sanz Montes que se ve con fuerzas para afrontar nuevos retos.

Sanz Montes acaba de cumplir 65 años. Nació el 18 de enero de 1955 en Madrid. Tras realizar los estudios institucionales de teología en el Seminario de Toledo (1975-1981) ingresó en la Orden Franciscana de la Provincia de Castilla en la que realizó su profesión solemne el 14 de septiembre de 1985. Ordenado presbítero el 20 de septiembre de 1986, y tras desempeñar diversas responsabilidades en la Congregación Franciscana, fue nombrado en 2000 director de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y preconizado obispo de Huesca y Jaca el 23 de octubre de 2003. Actualmente, es responsable de la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Oviedo.