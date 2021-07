La Jefatura Superior de Policía entrega las credenciales del Camino de Santiago

La Jefatura Superior de Policía en Asturias y el Arzobispado de Oviedo entregan las credenciales del Camino de Santiago a las Comisarías de los municipios de Oviedo, Avilés, Siero, Gijón, Mieres y Luarca. Credenciales que los peregrinos podrán sellar en los centros y dependencias de la Policía Nacional de los citados municipios. Los peregrinos dispondrán además de la “Alerta Peregrino” en zonas determinadas, que llegarán al cantro designado por cada Cuerpo.





La Jefa Superior de Policía de Asturias, Luísa María Benvenuty, en la entrega de estas credenciales, señalaba que las comisarías se convierten en oficinas de peregrinos, pero se convierten para siempre, hasta que se revoque el otorgamiento de la autorización de la autorización y las credenciales por la Delegación de Peregrinación de el Cabildo de Santiago de Compostela. Por otro lado, la Policía Nacional refuerza la presencia de agentes a lo largo del Camino para dar protección y seguridad a los peregrinos. A esto hay que añadir que llegarán agentes de la Policía de otros países como Italia, Francia y Alemania para sumarse a los agentes españoles y asturianos en la vigilancia del trayecto.





El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, destaca que la entrega de estas credenciales a los caminantes es motivo de seguridad de que no hay nadie que hace trampa y que hace un Camino de verdad, con lo que mediante el sello en las etapas volantes se certifica que esa persona está haciendo el Camino. Monseñor Montes agradece la colaboración de las comisarías de policía porque se espera un aluvión a pesar de las pandemias, y es posible que no demos abasto. El Arzobispo de Oviedo no se aventura a dar una cifra de cuantos caminantes esperan este año, aunque calculamos que habrá más gente precisamente por ser Año Jubilar que el Papa Francisco ha querido ampliar de un año a dos debido a la pandemia.