Javier Fernández ante la transición energética: “Sólo pedimos tiempo”

El presidente del Principado vuelve a reclamar más “tiempo” para acometer la transición energética. En la inauguración de la jornada sobre “Movilidad sostenible y auto consumo”, que ha celebrado en Oviedo el Club Español de la Energía, Javier Fernández, ha vuelto a rechazar una descarbonización acelerada de la economía que, advierte, solo aumentaría “la desventaja industrial de Europa, España y Asturias”.

"Las prisas locales en un asunto global no son aconsejables", ha afirmado el jefe del ejecutivo asturiano tras señalar que hay que "estar alertas y controlar bien la velocidad" con la que Europa se lanza a liderar la lucha contra el cambio climático y que afronta con una "especie de carrera para acortar los calendarios".

El presidente autonómico ha incidido en que no puede callar antes las consecuencias que una transición ecológica exprés puede tener para la industria asturiana y ha reiterado que ésta “debe hacerse de forma progresiva, de modo que no queden atrás trabajadores industrias ni territorios”.

Pese a ello, Javier Fernández ha querido dejar claro que Asturias no es una comunidad negada al cambio y, como ejemplo, ha citado algunas de las políticas que el Principado lleva a cabo para promover el autoconsumo o la movilidad sostenible asociada a la electricidad y el gas. “Esta no es una pugna entre partidarios del futuro y defensores del presente”, ha recalcado el presidente asturiano, para luego concluir que “los enemigos del futuro siempre han sido los que, como le niegan, como casi todo, su complejidad”.

En la inauguración también ha participado el presidente de la patronal asturiana, FADE. Belarmino Feito ha coincidido con Javier Fernández en la reclamación de una transición energética justa y ha planteado, además, la necesidad de reducir los costes de la energía. Para ello propone una rebaja de los impuestos que soporta la tarifa eléctrica, que suponen, según Feito, un 56 % del coste. Pone como ejemplo Portugal, donde han rebajado el IVA de la electricidad al 6 %, mientras que en España está en el 21 %.

Por último, el presidente de la eléctrica EDP en España, el asturiano Manuel Menéndez, ha coincidido en buena medida con las peticiones de Feito y Fernández. Plantea la necesidad de rebajar los costes asociados a la tarifa eléctrica porque “distorsionan el funcionamiento del mercado” haciéndolo menos eficiente y “más negativo para el consumidor. Pide, también, tiempo una “transición energética justa y solidaria”.