Jaime Mayor Oreja: “Sólo habrá una alternativa política si hay previamente una alternativa cultural”

La Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo acogió el martes la presentación de NEOS en Asturias que, después de establecerse en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Valladolid, Salamanca y Santiago, llega ahora al Principado.

La sala, con capacidad para 300 personas, se quedó pequeña ante la masiva afluencia de público y tuvieron que abrirse las mamparas de cristal que cerraban el espacio para dar cabida a todos las personas que se acercaron a escuchar las propuestas de esta alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos.

NEOS continua así su establecimiento en distintas ciudades españolas en un momento en el que, a pesar de la situación que estamos viviendo, aboga por la unión y movilización de la sociedad civil en torno a una propuesta de alternativa.

La periodista Isabel San Sebastián, ‘asturiana por elección’ como ella misma se definió, moderó el acto. San Sebastián recordó que es en Oviedo donde comenzó el esfuerzo común y compartido de la reconquista, animando desde NEOS a reiniciarla.









Jaime Mayor Oreja manifestó que hoy Europa atraviesa una transición en la mala dirección, impulsada por la crisis de la verdad y sostenida por la comodidad. El presidente de NEOS afirmó que “La causa entre las causas de lo que nos sucede está en la falta de referencias permanentes, en la pérdida de fe, de trascendencia. La fe no se impone, pero no se esconde”. El exministro de interior alertó que “estamos ya en una caída libre, con un futuro impredecible y de pronóstico imposible. En España hemos vivido determinados, que no condicionados, por la violencia terrorista que despreció y combatió lo común, los elementos de unión, la nación, España, la historia, la lengua, la corona, y la fe”.

Mayor Oreja subrayó que la reválida del frente popular ocurrida el pasado julio confirma una nueva etapa que estará presidida por el totalitarismo, la cultura de la cancelación hacia quienes se oponen a estos postulados y la balcanización. En este contexto concluyó que “Sólo habrá una alternativa política si previamente hay una alternativa cultural”.





Mensajes claros

María San Gil, impulsora de NEOS, llamó a despertar nuestras conciencias y cambiar de actitud: “No podemos quedarnos pasivos y limitarnos a votar cada cuatro años. Tenemos la obligación de tomar un papel activo y ser protagonistas de un proyecto común compartido como sociedad civil”. San Gil animó a los asistentes a convertirse en embajadores de NEOS “Tenemos que ser perseverantes, tenaces, constantes para no arrepentirnos en el futuro de no haber cumplido con nuestro deber”. Asimismo, refiriéndose a los asistentes, afirmó que hay mucha gente que es de NEOS, pero aún no lo saben.

Javier Martínez Fresneda, director general de NEOS, abrió el acto recordando que NEOS es el resultado de un diagnóstico acertado, el de su impulsor y presidente, Jaime Mayor Oreja. Este diagnóstico indica que todas las crisis que vivimos (social, económica, política, cultural, etc.) derivan de una crisis anterior, una crisis de valores y fundamentos.

Derivados de ese diagnóstico, prosiguió Martínez-Fresneda, NEOS hace un doble llamamiento: a resistir frente al proyecto disgregador que enfrena España y, por otro lado, a proponer una alternativa. Por último, animó a los presentes a que, si compartían este diagnóstico, tenían voluntad de resistencia y creían en el proyecto de alternativa, se sumasen a NEOS y aportasen su granito de arena para cambiar la sociedad

Ángel García Prieto, Doctor en Medicina y Psiquiatría además de escritor y articulista y secretario general de ADEVIDA, la Asociación en Defensa de la Vida, en Asturias, evocó sus recuerdos personales para poner en valor la vida y su defensa ya que es un don de Dios.

El profesor titular de Psicología Médica y Psiquiatría de la Universidad de Oviedo Manuel Bousoño afirmó que la ideología de género, que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones socio-culturales impuestas, va dirigida contra la familia, el núcleo básico de la sociedad. El profesor Bousoño citó a distintos países europeos como Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia o Finlandia donde se está dando marcha atrás a las leyes trans por sus catastróficas consecuencias. Javier Junceda, profesor de Derecho Administrativo en Madrid, Barcelona y Oviedo y Académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia puso en valor dos de los pilares de una sociedad justa: la verdad y la libertad. Junceda sostuvo que “hoy es la pura emocionalidad o la simple comodidad las que dictan qué es verdad o deja de serlo.

La posverdad o el relato se han impuesto para no tener que enfrentarse con la raíz de los problemas”. El profesor y académico termino avisando de que “Sin la brújula de la verdad, no hay libertad que valga. Seguimos sin aceptar que el olvido de los hechos convierte a la libertad de opinión en una farsa, citando a Arent, y lo mismo sucede con las otras libertades”.

La periodista, Carmen González Casal, vicepresidenta del Amigos del Reino Astur, hablo de España como una nación milenaria que hunde sus raíces en Covadonga donde 1300 años atrás comienza la Reconquista, esos 780 años de nuestra historia donde la expulsión de los musulmanes y la restauración de los reinos cristianos visigodos, fueron los objetivos fundamentales, es decir, recomponer España. “Covadonga y la Reconquista son símbolos claros de la unidad”, subrayó

El Catedrático de derecho civil de la Universidad de Oviedo Ramón Durán Rivacoba animó a resistirse al relato y sentirse orgullosos de España, una gran nación, y alertó de que “El peligro al que nos enfrentamos es la desidia en su defensa por la comodidad. La defensa de la Patria apela siempre a principios y a valores”.