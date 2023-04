La izquierda aprueba el nuevo reglamento de Laicidad de Gijón

No ha habido sorpresas. El pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este jueves de forma inicial el reglamento de aconfesionalidad o laicidad municipal con los votos a favor de los concejales del gobierno -PSOE e IU- y los de Podemos.

El consistorio gijonés, el primero de Asturias que impulsa un reglamento de este tipo, ha sacado adelante una iniciativa que ha contado con el rechazo del resto de la oposición -PP, Ciudadanos, Foro, Vox y el edil no adscrito Alberto López Asenso-.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha explicado que el gobierno local "se ha autoenmendado" en la exposición de motivos del reglamento para clarificar que "no impone limitaciones, derechos ni obligaciones" a ciudadanos o concejales. Así, a diferencia del planteamiento inicial, el texto no concreta si un concejal puede acudir o no a actos religiosos. Permite, además, la promoción de actos religiosos si tienen interés turístico o cultural; y también mantendrá, en edificios municipales, los símbolos religiosos que tengan valor artístico o histórico.

A excepción de Podemos, todos los grupos de la oposición han rechazado la iniciativa que, a juicio de Ciudadanos, ha generado una "crispación como no se recuerda entre los gijoneses", mientras que la edil del PP Ángeles Fernández Ahúja ha advertido de que es reflejo del "talante sectario" del equipo de gobierno.

Desde Foro, Montserrat López ha asegurado que el texto carece de "interés general" y por parte de Vox, su portavoz, Eladio de la Concha, ha recalcado que "coarta la libertad" de las personas.