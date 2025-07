El influencer de Asturias que triunfa con sus vídeos sobre la ganadería: humor y vacas a partes iguales

“¿Qué pasa, maquinaria?”. Con esas palabras saluda Denis Díaz a los casi 50.000 seguidores que tiene en TikTok y los 63.000 que suma en Instagram. Los vídeos cargados de humor que publica sobre el trabajo que realiza en el campo asturiano han despertado un enorme interés en las redes sociales donde este joven 'agroinfluencer' enseña como se limpia una cuadra, cómo sube las vacas al puerto para que puedan pastar o el 'solarium' del que disfruta cada vez que va a desbrozar un terreno. El éxito le llegó de casualidad. Sus amigos le animaron a dar mayor difusión a las grabaciones que compartía con ellos en un grupo de WhastsApp. “Me daba vergüenza, pero la gente me buscó porque había un vacío de contenidos de ganado con toques de humor y aproveché”, ha relatado en COPE.

“LES PARECE RARO”

En TikTok lo conocen como @diazfarme y su cuenta en Instagram la encabeza @diazzzzz10. “Al principio lo subía en plan comedia, pero ahora veo que es una forma de dar visibilidad a un trabajo que no es fácil y que quiero poner en valor”, ha explicado este joven de 26 años de San Martín del Rey Aurelio que trata de dar continuidad al trabajo ganadero de sus abuelos. A ellos les debe la forma de ganarse la vida y son los que menos entienden su afición a las redes sociales. “Les parece raro que con un móvil se pueda llegar a tanta gente, aunque han visto que merece la pena”, según ha contado.

INSULTOS Y ACTOS VANDÁLICOS

El éxito y la gran difusión que alcanzas sus vídeos es la parte amable del trabajo que realiza este creador de contenidos agrarios. Denis Díaz también conoce la cara desagradable de tener miles de seguidores porque ya le han rayado su coche, han tirado huevos contra la ventana de su coche y ha recibido todo tipo de insultos de quienes no comparten su estilo de vida. “Estoy dolido porque es gente que me conoce, no entiendo cuál es el mal que hago para generar este odio”, lamenta el joven ganadero.

Aunque llegó a plantearse abandonar las redes sociales, este 'agroinfluencer' ha decidido ignorar a quienes lo desprecian y seguir adelante con su trabajo en la cuadra, en el monte y también con el móvil. Su objetivo ahora es llegar al medio millón de seguidores. Y ya avisa que “lo voy a conseguir”