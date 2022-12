La inflación se modera en Asturias hasta el 6,7% en noviembre, pero los alimentos suben un 14,5%

El índice de precios de consumo (IPC) subió en Asturias en noviembre un 6,7 por ciento en tasa interanual, siete décimas por debajo de la subida registrada en octubre, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas no se frena y en noviembre volvió a subir otras dos décimas, con lo que el incremento acumulado en los últimos doce meses es ya del 14,5%



En tasa mensual, los precios bajaron en la comunidad un 0,3 por ciento, mientras que en el acumulado de los once primeros meses del año acumulan un aumento del 5,6 por ciento.



En el conjunto del país, la inflación se moderó al 6,8 %, la misma tasa que el INE adelantó el pasado 29 de noviembre y cinco décimas por debajo de la registrada el mes anterior, debido al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes.



Los grupos que más han presionado a la baja han sido la vivienda, en el que se incluye la energía, que disminuyó su variación más de un punto y medio, hasta el 1 %, y el transporte, que situó su tasa en el 7,7 %, más de un punto inferior a la del mes pasado, debido al abaratamiento de los carburantes y lubricantes, que se encarecieron en el mismo mes de 2021.



También se confirma la tasa de variación anual de la inflación subyacente -índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, que se situó en el 6,3 %, una décima más que la registrada en octubre y tan solo cinco décimas menos que la del IPC general.