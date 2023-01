Indignación política y empresarial por el retraso de la Variante de Pajares: "El PSOE nos ha mentido"

El nuevo retraso de la apertura de la Variante de Pajares ha provocado numerosas críticas desde el ámbito político y empresarial.

La diputada nacional del PP por Asturias Paloma Gázquez ha subrayado que "lamentamos decir que teníamos razón, ya nos hubiera gustado no haberla tenido", ha indicado la diputada nacional del PP, quien ha asegurado que se sabía que era "mentira" el plazo que estaban dando el Ministerio y el Gobierno regional, ya que "no se ajustaba a la realidad", por lo que resultaba "imposible que llegara a las fechas dadas".

El diputado regional de Ciudadanos Sergio García ha criticado a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, "al reírse y tomar el pelo a los asturianos ante el nuevo retraso en la apertura de la Variante de Pajares".

Desde Foro Asturias, el secretario general y portavoz en la Junta General, Adrián Pumares, ha afirmado que, "siendo graves los retrasos para la apertura de la Variante de Pajares, lo peor es que lo que llegará a Asturias no será el AVE, sino trenes de segunda categoría”. En ese sentido señala que "ni Adif ni el PSOE son de fiar, Asturias ya no se cree nada y los asturianos no nos merecemos el desprecio con el que se nos trata”.

En el mismo sentido se ha expresado el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que se siente dececionados después de "tantos años esperando por ello, tantos compromisos y que al final todo sea mentira me da mucha pena, por Asturias fundamentalmente porque la gente estaba esperando ese AVE para venir más a Oviedo y al resto del Asturias, pero ahora vemos que esto se alarga y se alarga"

Por otra parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha declarado este viernes en Avilés “no se deben tolerar mayores retrasos” en la variante de Pajares, y ha pedido ir todos “de la mano” para exigir que sea una prioridad para el Gobierno de España.