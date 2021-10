La incidencia acumulada por coronavirus en Asturias continúa al alza

La pandemia del coronavirus en Asturias parece controlada, eso está claro, pero los contagios se siguen sucediendo y la incidencia acumulada a 14 días ya supera los 22 casos por cada 100.000 habitantes, son seis puntos de subida en la última semana. Quienes más están sufriendo este aumento son los mayores de 80 años, con una tasa de incidencia de casi el 49%, le siguen los menores de 11 años hacia abajo con una tasa de algo más del 34%. En los últimos 14 días se han comunicado 229 nuevos contagios en Asturias, de los que 115, la mitad, se han detectado en los últimos siete días. En los hospitales, son 34 los pacientes ingresados, también han aumentado, de los que siete se encuentran en las Unidades de Críticos (UCI).

Entre los días 12 y 18 de octubre, Salud llevó a cabo en Asturias un total de 9.825 pruebas PCR y 1.876 test de antígeno, es decir, un total de 11.701 pruebas, con una tasa de positividad del 1,27%. Son datos del Ministerio de Sanidad que reflejan una mortalidad de 2.073 personas desde que comenzó la pandemia.

Este miércoles, el Jefe del Servicio de Alertas y Emergencias Sanitarias del Principado de Asturias, Miguel Prieto, alertaba de que la pandemia todavía no se ha terminado y que en las próximas semanas vamos a sufrir más brotes y oscilaciones, aunque no de gran incidencia gracias a las vacunas y al trabajo preventivo de las autoridades sanitarias y de la población en general. No obstante, desde Salud insisten en la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en interiores y en espacios abiertos cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Hay que seguir manteniendo la prevención higiénico-social y no bajar la guardia. Hay que tener en cuenta además que en pocas semanas llegarán los virus de la gripe que pueden complicar aún más la situación.