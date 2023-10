Los vecinos y empresarios del barrio ovetense de Ciudad Naranco han iniciado la semana sin suministro eléctrico. En torno a las diez menos cuarto de la mañana de este lunes se han quedado sin luz. La culpa ha sido del incendio que se ha declarado en un bajo de la calle Monte Auseva que ha quemado un transformador. Los bomberos no han tardado demasiado en sofocar las llamas pero el fuego ha complicado la vida a quienes residen o tienen negocios en la zona. Es el caso de Ángel Luis Fernández, propietario de una imprenta en la calle Lorenzo Abruñedo que ha estado casi una hora sin suministro eléctrico. "Nos hemos quedado sin luz y tenemos que trabajar", lamentaba en los micrófonos de COPE.

"Nadie tiene luz, no quiero ni pensar en las tiendas que tengan congeladores o en los bares y restaurantes que hay por aquí", se quejaba Fernández que ya había llamado a su compañía eléctrica pero "me remite a la comercializadora y me dan cien vueltas".

La luz ha vuelto a las casas y tiendas de la zona cincuenta minutos después y el barrio ha recuperado la normalidad tras el alboroto inicial.

El incendio se declaraba pasadas las nueve y media de la mañana en un bajo de la calle Monte Auseva número 14. La densa humareda que provocaba el fuego era visible desde distintos puntos de Ciudad Naranco. Hasta la zona se desplazaron los bomberos y también agentes de la Policía Nacional y de la Local.