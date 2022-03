La huelga del transporte en Asturias: falta leche y las empresas están con el agua al cuello

La huelga del transporte sigue adelante y los problemas van a más. No hay sector de la economía asturiana que no se vea afectado: la industria, el comercio, la construcción o el agroalimentario. Danone podría parar mañana la producción de su fábrica de Salas. Anuncia que también se verá obligada a interrumpir la recogida de leche a los ganaderos asturianos que le suministran la materia prima con la que trabajan. En Central Lechera, de momento, siguen recogiéndola aunque también tiene problemas para distribuir su mercancía. La situación de la industria láctea se nota en los supermercados donde la leche escasea. Hay tiendas de alimentación que ya están cerrando. En otras, faltan muchos productos frescos: frutas y verduras, principalmente.. Las pescaderías, de momento, aguantan el tirón pese a que los barcos están amarrados a puerto. Aunque este martes no se ha rulado nada en la lonja de Avilés, el lunes sí hubo subastas y por eso todavía hay producto en los mostradores.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha advertido de que la huelga en el transporte de mercancías por carretera está teniendo consecuencias "devastadoras" para la economía asturiana, por lo que ha reclamado la adopción de medidas "concretas y de forma inmediata", como limitar el precio del combustible para los profesionales del sector o reducir impuestos.

En las gasolineras no hay problemas de suministro, salvo alguna que funciona de forma automática. La complicación para las estaciones de servicio es la caída del consumo. Entre la subida de los precios y que los camioneros están parados, las ventas de carburantes en Asturias han caído un 40 por ciento, según ha explicado en COPE el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, José María Barrero, que no entiende a qué espera el Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar los precios de los carburantes.