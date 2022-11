El impacto de la crisis se notará con mayor virulencia en el primer trimestre de 2023

El impacto de la crisis ya se hace notar en Asturias, pero el mayor impacto estaría por llegar. El Principado va a notar la virulencia de la crisis en el primer trimestre de 2023. Es la estimación que manejan en la Caja Rural de Asturias. De momento, las familias van aguantando el tirón, pero tras la Navidad llegarían los primeros problemas de morosidad. Habla de "desaceleración", aunque es positivo con las empresas. Desde la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres habla de "retroceso en el consumo".

El director general de la Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha asegurado este miércoles que el incremento de la morosidad tanto entre familias como en empresas derivado de la actual crisis comenzará a notarse en el primer trimestre de 2023. Hasta ahora, ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara de Comercio, no se está notando un incremento en la morosidad: " La gente manifiesta su preocupación por los tipos de interés y por los incrementos generales de costes, pero están tratando de articular medidas para reducir los gastos e ir tirando. A partir del primer trimestre del año que viene es cuando veremos con mayor virulencia el impacto de la crisis". Pese a este caldo de cultivo, Romero habla de la experiencia adquirida de situaciones anteriores: "Estamos notando una desaceleración. La incertidumbre no es un caldo de cultivo para que las empresas inviertan en proyectos. Pero arrojaría optimismo. La situación no es la de la anterior crisis y las empresas tienen esa experiencia. Están tomando medidas".

Las expectativas de la Caja Rural son que la inflación y los tipos de interés "se relajen" y que a partir de 2023 se empiecen a reducir los tipos. En lo que resta de 2022 y todo 2023, la previsión es que puedan seguir creciendo. Esto afecta, según ha explicado, al mercado inmobiliario, en el que se está produciendo un "enfriamiento" tanto en vivienda nueva como de segunda mano. En este último aspecto, Romero ha explicado que se está produciendo un "freno" en el mercado de segunda mano porque "los tipos están consiguiendo enfriar la economía y que haya menos actividad". "No sé si es una medida tan brusca y tan necesaria en estos momentos pero es la que tenemos, es la realidad"", ha lamentado.

Desde la Cámara de Comercio también son conscientes de la situación. Carlos Paniceres habla de "retroceso": "Las cosas se están complicando. Mientras dure la guerra se está generando un desajuste importante en el ámbito de la energía para los ciudadanos y empresas. Empieza a haber datos de que existe retroceso en la confianza del consumidor y en el gasto. El contexto de incertidumbre es lo peor que puede haber para la economía. Se paralizan inversiones. No son buenos tiempos y las previsiones van en la dirección negativa".