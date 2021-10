Ignacio Cuesta convencido de que no habrá integración de Ciudadanos en el PP, aunque no aclara su futuro

El coordinador de Ciudadanos en Asturias y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, en declaraciones a COPE no aclara su futuro en la formación naranja. "Yo ya aclaré mi posición, que es la de seguir trabajando con el partido con el que concurrì en las pasadas elecciones de una manera honesta e intensa en la coalición que hemos formado en el Ayuntamiento de Oviedo".

Ignacio Cuesta también se muestra convencido de que no habrá integración de Ciudadanos en el PP. "Estoy convencido de que no, no hay ningún indicio que nos haga pensar que ello pueda suceder". Sobre si formará parte de la lista electoral de Ciudadanos en la elecciones municipales de 203, Cuesta señala que "eso no lo sé". Se limita a explicar que, "estaré como siempre lo he estado a disposición del partido, efectivamente, hemos traspasado el ecuador del mandato y muchos proyectos ya están encauzados, que necesitamos seguir impulsando y llevar a cabo".

La tormenta política está sacudiendo al partido Ciudadanos en Asturias después de que los diputados regionales Laura Pérez Macho y Armando Fernández Bartolomé pidiesen la intervención de Inés Arrimadas para desactivar una operación que busca descapitalizar y rendir al partido. Un comunicado emitido por ambos diputados que también es muy crítico con Ignacio Cuesta al que le echan en cara la falta de "inmediatez y concreciòn" para para desactivar el plan del ex secretario de organización, Fran Hervias y secretario de organización del PP, Alvaro Queipo y acabar con el partido en Asturias. Silencio y falta de concreción que también le echan en cara a la portavoz parlamentaria en la Junta General del Principado, Susana Fernández. Entienden que en ambos casos o se trata de una dejación de funciones o un tactismo calculado, con lo que "estaríamos ante un comportamiento pernicioso para la formación que reprobamos".