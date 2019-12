Iberdrola espera tener este mes el permiso para cerrar la térmica de Lada

José Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de la Cumbre del Clima que comienza en Madrid. Según ha dicho, "ya no es tiempo de palabras, es tiempo de acción".

Sánchez Galán confía en obtener antes de que termine el año el permiso del Ministerio de Transición Ecológica para cerrar las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) que están sin actividad. Son las dos últimas plantas de generación eléctrica con carbón que le quedan a la compañía y compensará su clausura con parques eólicos para mantener los puestos de trabajo. "Nuestra camino es cerrar lo que contamina para transformalo en energías no contaminante".

Iberdrola ha cerrado en las dos últimas décadas 17 plantas de energías fósiles y "hemos hecho inversiones de casi 100.000 millones de euros en energías renovables” y en redes eléctricas.

En esa apuesta por las renovables, Iberdrola quiere seguir contando con la empresa asturiana Windar a la que acaba de hacer un nuevo pedido de 300 millones de euros para el parque eólico marino que la empresa eléctrica está construyendo en Francia.

El consejero delegado de Iberdrola considera que la Cumbre Mundial del Clima que se está celebrando en Madrid es "una gran oportunidad" para reducir las emisiones con todo lo que "conlleva de oportunidades industriales". "España es un país que no tenemos ni petróleo, ni tenemos carbón, ni tenemos gas y tenemos sol, tenemos viento y, cuando llueve, tenemos algo de agua". Por eso, Sánchez Galán cree que este evento va a poner en valor toda "una industria eléctrica" en la que Iberdrola ha invertido en empresas para que potenciaran energías eólicas. "Va a dar una oportunidad industrial muy importante en España", ha aseverado.

"El tiempo se acaba y o corremos o puede ser irreversible", ha señalado el directivo, pues la situación del medio ambiente "ya no es un problema de emisiones de CO₂, es un problema de contaminación ambiental en las ciudades". Al mismo tiempo, ha puesto el foco en el desarrollo de enfermedades como la bronquiolitis.

El presidente de Iberdrola se ha pronunciado sobre Greta Thunberg, pues ha estado en la ONU con la representante del movimiento de jóvenes 'Fridays for future' que reclama acciones contra el calentamiento global y el cambio climático. Según ha dicho, "el mensaje que nos están mandando los jóvenes es muy importante. No quieren que les dejemos un mundo peor que el que hemos recibido". Por eso, ha señalado que "no podemos en una generación destruir el planeta de tal manera que las siguientes generaciones no puedan disfrutar de la misma manera del planeta".

Sánchez Galán ha dicho que la energía "solo es el 28% de las emisiones totales", por lo que el resto de factores determinantes del calentamiento global son actividades como el transporte o el calentamiento de los hogares, entre otras. Con una agenda completa en la Cumbre del Clima, el presidente de Iberdrola ha concluido que mantendrá reuniones con personalidades de destacado peso en el evento mundial que se celebra hasta el día 13 en Madrid.