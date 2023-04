Huelga de 24 horas en ArcelorMittal

Los trabajadores de ArcelorMittal en Asturias están llamados este lunes a un paro de 24 horas, convocado en solitario por Comisiones Obreras para presionar en las negociaciones del VIII Acuerdo Marco. CCOO considera que, ante el escenario de beneficios "desorbitados" de estos últimos dos años, la propuesta de la empresa requiere "de un rechazo contundente", mientras que el resto de organizaciones no iniciará movilizaciones hasta el mes de mayo para dar margen a la negociación, que sigue abierta.

La última propuesta de la empresa, plantea un incremento retroactivo del 4,7 por ciento para 2022 y un 1 por ciento no consolidable. Para 2023 y 2024 la propuesta de la multinacional no varía --+2,5 % y un +1,5 % variable--, pero en 2025 se rebaja la subida del 2,5 por ciento al 2 por ciento, siendo el variable igual, del 1,5 por ciento.

Asimismo, al final del periodo 2022-2025, se regularizaría la diferencia en las tablas salariales, positiva o negativa, entre el IPC real y la suma de los incrementos fijos, que supone un 12,2 por ciento al final de los 4 años (12 % con la propuesta inicial).

Además, en cuanto a la salida de personal "siguen manteniendo la propuesta de una redacción que, sin comprometerse a nada, deje una vaga referencia a hipotéticos mecanismos de salida del personal en un plazo sin concretar, como desgraciadamente sufrimos con los nacidos en 1960 y 1961", ha advertido CCOO

Para desbloquear las negociaciones, el sindicato plantea: Ámbito personal para todos los colectivos, con independencia de su tipo de contrato, estableciendo asimismo el desarrollo del mecanismo para pasar a dentro de convenio, por parte del personal con contrato individual; y contrato relevo manufacturero hasta los nacidos en 1962 y para el resto, el contrato relevo u otras fórmulas que garanticen las mismas condiciones económicas y sociales de salida, entre otras cuestiones. Respecto a los salarios, proponen un incremento fijo del 7 por ciento para el 2022 e IPC+2 por ciento para los años 2023, 2024 y 2025.

A esto suman: Incrementos variables "consolidables y conseguibles"; Plus de sábado trabajado equivalente al plus de domingo; y Antigüedad por trienios, con un mínimo del 3% del salario (salvo mejores condiciones en vigor), que en todo caso garanticen la adecuada mejora económica. Dicho esto, ha lamentado que la Dirección no ha aceptado su propuesta, y ha planteado una modificación de la suya propia, que CCOO ve aún "insuficiente".