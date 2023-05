La huelga de funcionarios paraliza los juzgados asturianos: el seguimiento ronda el 90%

Los funcionarios de juzgados y tribunales siguen adelante con la huelga indefinida, que iniciaban el pasado lunes para exigir mejoras salariales y laborales. En Asturias el seguimiento llega al 90%, según el CSIF, con la actividad de los juzgados prácticamente paralizada.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT mantienen los paros en todo el país, aunque en el País Vasco, ELA y LAB, han alcanzado un acuerdo con el Gobierno autonómico y han desconvocado los paros en esta comunidad.



Fuentes de CSIF han puntualizado a EFE que las reivindicaciones de los sindicatos vascos no eran las mismas que las estatales, ya que ELA y LAB reclamaban la equiparación del personal de la administración de Justicia con el resto de funcionarios vascos, como les corresponde desde 2012.



A cuatro días de las elecciones municipales y autonómicas, fuentes ministeriales han confirmado a EFE que Justicia no tiene previsto citar a los sindicatos durante esta semana para resolver el conflicto, en el que tienen que intervenir también las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas, como ha ocurrido en el País Vasco.



Los funcionarios, que empezaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, acusan al Gobierno de los perjuicios a la ciudadanía por la acumulación de casos retrasados y reclaman a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública iniciar las negociaciones como han hecho con jueces y fiscales, que firmaron el martes su acuerdo de unos 450 euros brutos al mes de subida salarial.



El comité de huelga atribuye los "cientos de miles de juicios suspendidos" y de las "más de 40 millones de actuaciones paralizadas" a la "actitud intransigente, soberbia y clasista de (la ministra) Pilar Llop, que solo atiende las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto".



Este jueves habrá una "gran manifestación" en Madrid, que saldrá desde el Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo a mediodía y llegará hasta la secretaría de Estado de Función Pública.



Según CSIF, los paros se están desarrollando con "éxito", con el 85 % de seguimiento durante la jornada del martes y un 90 por ciento en el caso de Asturias, mientras que el departamento de Llop cifró el apoyo en el 29,49 % en las comunidades sin las competencias transferidas.



Este miércoles también está llamado a una huelga general unos quinientos trabajadores del personal laboral de la administración de Justicia de los territorios que no tienen transferidas las competencias, colectivo que ha comenzado así una serie de movilizaciones para reivindicar unas "condiciones de trabajo dignas".



Son psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento de las comunidades sin las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.