La huelga del transporte retrasa las obras de mejora en la torre de la Catedral de Oviedo

El inicio de las obras en la torre de la Catedral de Oviedo se retrasan.La huelga en el transporte de mercancias por carretera trastoca losplanes de comenzar los trabajos lo antes posible, toda vez que el pasado día 24 de febrero, la comisión permanente del Consejo dePatrimonio Cultural de Asturias había aprobado el proyecto de rehabilitación del campanario y de la torre de la Catedral, obras imprescindibles para potenciar las visitas guiadas a los turistas.

Una actuación que incluye una reparación de las escaleras y de los suelos del primer piso, además de la instalación de pasamanos y de una nueva iluminación para mejorar la accesibilidad en toda la estructura. Una intervención que cuenta con financiación del Ayuntamiento deOviedo que aporta una subvención de 100.000 euros, y que estaba prevista comenzase a finales de este mes de marzo.

Ahora, los paros en el transporte obligan a retrasar el comienzo de las obras por la falta de algunos materiales que llegan de Barcelona, tal y como confirma el Deán de la Catedral, Benito Gallego: "es que ahora con la parada de los camiones, tienen alguna dificultad porque algunos materiales los tienen en Barcelona, y por lo visto pues los necesitan para empezar", señala el Deán. Benito Gallego no da ninguna previsión de cuando pueden comenzar los trabajos: "no, previsión despué de tener aprobados todos los trabajos, la jefa de obra me decía quince días, pero esto ya fue hace ocho días", señala Benito Gallego.

Cabe recordar que el proyecto está promovido por el cabildo catedralicio en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, redactado por el arquitectoJorge Hevia, autor del Plan Director de la Catedral, que incluyó esta intervención como una de las mejoras en el proyecto, cuyas obras se iniciaron en el año 1996, y que está cerca de la conclusión definitiva.