Hosteleros de Avilés y del Valle del Nalón cortan la calle Fruela en Oviedo

Casi dos centenares de personas del sector de la hostelería cortan la calle Fruela en Oviedo, frente a la Junta General del Principado con gritos de "Barbón dimisión". Son hosteleros llegados de Avilés y del Valle del Nalón que claman por reabrir sus negocios sin restricciones, porque de otra manera, no les vale. Piden además que se habiliten más ayudas porque que sino muchos tendrán que echar el cierre ante una situación que ya no pueden afrontar por el ahogo de las deudas y las facturas. Es el caso de Laura Gálvez, habla en nombre de SOS Hostelería de Avilés y tiene un bar en La Carriona. Dice que la situación es desesperante porque necesitamos ayudas inmediatas y no para dentro de un mes o un mes y medio, además de que no nos sentimos respaldados por nadie, ni siquiera escuchados. Laura es de la opinión de que abrir sólo las terrazas y el interior a un 20% o 30% no les sirve para nada dada la situación que están atravesando. Una vez abiertos y en las condiciones que sean, pide que las ayudas se mantengan en el cierre porque sino muchos nos vemos abocados al cierre definitivo.

Angel Rodríguez llega desde San Martín Aurelio; dice que están con mucha incertidumbre y a la espera de que manera pueden reabrir sus negocios, no hay soluciones ni un criterio firme que nos haga confiar a la hora de volver a abrir, asevera. En cuanto a las ayudas, en la mayoría de los casos te da para el recibo de la luz, el alquiler del local, y poco más. Concentración que contó con el apoyo del presidente de OTEA, José Álvarez Almeida, aunque declinó realizar declaraciones a la espera de lo que resuelva el Gobierno del Principado.