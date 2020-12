La hostelería asturiana a punto de reventar

Se va acercando el puente de la Constitución y los hosteleros asturianos claman por reabrir sus negocios ya. Algo más de un centenar de hosteleros se concentran a las puertas de la Junta General del Principado revidicando el poder trabajar porque las facturas siguen llegando y la caja está a cero. Hay verdaderos dramas, como el de Emilio Álvarez, un pequeño hostelero llegado desde Sevares que tuvo que se quedó sin trabajo y en el mes de agosto decidió emprender con un pequeño negocio de hostelería. Ahora, con deudas y sin ingresos, la situación ya es dramática. Nos cuenta que tengo dos hijos, uno estudiando y otro buscándose la vida como ganadero y esto es muy duro. María José cuenta que tiene su negocio en Trubia y que la situación es tremenda, porque además la ayuda no te llega si tienes aunque sea una pequeña deuda con la administración. María José no cree que les permitan abrir de cara al puente y tampoco es partidaria de "abrir a las bravas" porque yo estoy en un sitio pequeño y luego llegan las multas y no puede ser. Cristina tiene su establecimiento en Cerdeño y considera que es vergonzoso que nos tengan cerrados de esta manera y cobrándonos todos los recibos, lo que queremos es abrir para trabajar y poder seguir pagando. Cristina dice que espero que nos dejan después del puente, aunque yo ya no creo en nada.

La concentración estuvo apoyada por el presidente de la patronal OTEA, José Luís Álvarez Almeida, que pide reabrir inmediatamente porque a esto hay que ponerle un poco de lógica, no puede ser que las ciudades tengan vida y nosotros permanecemos cerrados, por lo que le pedimos al Principado la visión de que tenemos que abrir nuestros y sino tendrán que darnos las explicaciones oportunas, aquí alguien tiene que poner cordura. Almeida dice que no les vale un "cierre encubierto", tendría que ser una reapertura como antes del cierre, evitando el consumo en barra y con todas las medidas de seguridad. Almeida advierte de que las concentraciones y reivindicaciones van a continuar si no les dejan abrir.