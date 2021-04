Agradecido. Así se muestra Pablo Pérez tras las dos últimas titularidades con el equipo rojiblanco y después de los halagos de David Gallego. "A todos nos gusta que valoren tu trabajo y tu esfuerzo. Le doy las gracias por la confianza. Cuando un entrenador te pone, te está demostrando su confianza. Es un honor para mí que un entrenador hable así de ti", reconoce el futbolista del Sporting.

Pablo Pérez está "contento por ganar y por ayudar al equipo" tras la buena racha que atraviesan los rojiblancos. En el apartado personal el atacante resalta que "cuando he tenido la oportunidad, me he encontrado bien físicamente. Vengo haciendo lo que llevo haciendo los últimos años: entrenar bien y ayudar a mis compañeros. Todo el vestuario está haciendo lo mismo. Hay compañeros que participan menos y luego están a un nivel espectacular. Este es el secreto. Estamos orgullosos de competir al lado del otro".

Son diez encuentros sin conocer la derrota. Los rojiblancos siguen instalados en la zona noble de Segunda División, pero Pablo huye de objetivos a largo plazo. Solamente se fijan en el Mirandés. Eso sí, el jugador sportinguista comenta que hay similitudes entre este equipo y el que logró el ascenso en 2015. "Resaltaría la unión que hay en el vestuario. Todos están comprometidos y todos estamos a una. Es fundamental tener un buen vestuario. Juegue uno u otro, te sientes identificado con el equipo", admite.