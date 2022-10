El hombre que atacó a un menor en Avilés pudo sufrir un brote psicótico

El hombre de60 años que ayer, miércoles, atacó con una navaja a un menor de 16 años en plena calle en Avilés podría haber sufrido un brote psicótico o tener un trastorno habitual, según las hipótesis que baraja la Policía Nacional, que ha aclarado que es algo que tendrán que determinar los especialistas médicos.



Según el jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés, Alejandro Valverde, el detenido, que se encuentra en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA), carece de antecedentes y queda descartado "cualquier tipo de móvil de índole terrorista".



El suceso alteró en la tarde de ayer una zona residencial del céntrico barrio de El Quirinal y, al parecer , el agresor, que paseaba a su perro por la calle, no conocía al menor.



La víctima pudo dormir en su casa porque las heridas, aun siendo de consideración, no revisten gravedad, según Valverde.



El menor sufrió las heridas en el cuello, aunque también vio rajada su sudadera sin que el arma le hiriera en el abdomen.



El detenido, que será puesto a disposición judicial cuando reciba el alta hospitalaria, ofreció una fuerte resistencia a la policía porque se negaba a soltar el arma, por lo que tuvo que ser reducido en el suelo, informa EFE.



Una patrulla que pasaba por el lugar observó lo que estaba sucediendo, por lo que paró y actuó, ha detallado por su parte el jefe de la Policía Local de Avilés, Rafal Rodríguez.



Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha hecho un llamamiento para no generar alarma y que la ciudad siga siendo muy tolerante con las personas que tienen algún tipo de problema o discapacidad mental. "Un hecho tan puntual como este no puede impedir que sigamos con esa dinámica", ha apuntado.

La regidora ha indicado que muchas de las personas que padecen esa vulnerabilidad viven en comunidad con sus familias y "nunca pasa nada". Así, ha considerado lo sucedido como un hecho "muy puntual" y "muy extraño", informa Europa Press.