"Se hizo de día y seguíamos luchando con el fuego": la noche en vela de los vecinos de Foyedo

Uno de los concejos con los que más se está cebando el fuego es Tineo. Este jueves los esfuerzos están centrados en la zona norte, en el entorno de Navelgas. Concretamente en el núcleo de Foyedo, donde durante la noche los vecinos han tenido que luchar contra las llamas para que no llegaran al pueblo. En ese foco ya trabaja un hidroavión del Ministerio de Transición Ecológica y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias llegados desde León.

En Foyedo, los vecinos han pasado la noche en vela. No solamente por miedo. Estaban luchando mano a mano con el incendio, nos cuenta Mari Cruz Bueno: "Los bomberos estuvieron, pero también curramos los vecinos y los amigos. Vinieron de lejos, desde 15 kilómetros con tractores. Se hizo de día y seguíamos luchando contra el fuego".

Consiguieron alejar las las llamas de las casas y devolverlas al monte, donde trabaja el hidroavión y los bomberos forestales. El clima en la zona, aparte de preocupación evidente, también es de frustración y desazón: "La cantidad de montes que nos quemaron... Llevamos muchos años trabajando para que ahora no tengan valor. Montes recién plantados de hace cuatro años. Eso todo es dinero. Dicen que hay que plantar los montes... Como no se cuide a los que estamos aquí no va a haber ni montes ni nada".

El puesto de mando que coordina todas las operaciones que se están llevando a cabo en TIneo ha quedado establecido en el Colegio Público Príncipe Felipe, en el núcleo de Navelgas, cercano al foco del incendio. En Navelgas vive Alba Iglesias, que aunque las llamas no han llegado al pueblo, está viviendo las últimas horas con incertidumbre: "Mucho miedo. Niños que van a clase con mis hijos hoy no han podido venir al cole, porque están carreteras cortadas o porque el fuego ha llegado casi hasta sus casas".

Desde la distancia, relativa, ha vivido la lucha de los vecinos de Foyedo: "Es un pueblo que está a tres kilómetros. El fuego estuvo muy cerca de las casas, y gracias a los vecinos fueron capaces de pararlo. Alguna casa más para arriba sí se quemó".