La historia que esconde el escaparate más navideño de Oviedo

La tienda infantil '7 colores' se ha llevado el primer premio del Concurso de Iluminación Navideña que organiza el Ayuntamiento de Oviedo. Laura Mallada, la propietaria del negocio, ha recogido este miércoles el cheque por 5.000 euros que entrega el consistorio, en un día muy especial para ella, que no podía ocultar la emoción. En el recuerdo estaba su padre, Maximino Mallada, que también dedicó su vida al pequeño comercio y que falleció el pasado 1 de diciembre. Fue él el que le contagió la pasión por cuidar el escaparate. Lo lleva decorando durante todas las navidades desde 1998. Este ha sido el primer año que lo ha hecho sola. Y se ha llevado el premio.

Por eso se lo ha querido dedicar precisamente a su padre: "Era el que me ayudaba a poner los escaparates. Se lo dedico a él, siempre me ayudaba y este año no pudo. Tuve que ponerlos yo sola y los puse pensando que estaba él al lado ayudándome". Y es que de ahí le viene esa "pasión" por decorar los escaparates: "Siempre me encantó poner escaparates. Lo vivo. Me encanta ponerlos y disfruto mogollón". La dotación económica es un incentivo para el pequeño comercio: "Este incentivo económico nos viene genial. Aunque si no hubiera este premio lo habría hecho de la misma manera". Hasta el viernes va a mantener el escaparate decorado en su local de Silla del Rey.





El segundo premio, a cien votos de distancia del ganador, se lo ha llevado la floristería 'Las flores de Juan', en la calle Baldomero Fernández, en el barrio de El Cristo. Ha recibido un cheque con valor de 3.000 euros. El tercer premio ha sido para la expendeduría de tabacos número 9, en la calle Rafael Gallego Sainz, entre Vallobín y La Florida. En total han participado 40 negocios de todo Oviedo y han votado unas 10.000 personas, que han ejercido como jurado.





El alcalde, Alfredo Canteli y la edil de Economía, Leticia González, han entregado este miércoles los premios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y el propio Canteli ha dado la enhorabuena a los premiados: "Que tres barrios se lleven los tres premios es una gran satisfacción. Es muy importante ese crecimiento en los barrios. Os lo agradezco mucho".