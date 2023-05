No hay acuerdo con el SESPA: la sanidad asturiana irá a la huelga

La última reunión entre el Sicepa-Usipa y el SESPA, a menos de 24 horas del arranque de la huelga, finalizó sin acuerdo. Es por ello que la huelga que arranca este miércoles a las ocho de la tarde y que se prolongará hasta el martes se mantiene. Unos paros convocados por este sindicato en solitario y que afectarán especialmente a la Atención Primaria y al Servicio de Atención Continuada. Son dos de los colectivos que reclaman diversas mejoras no recogidas en el acuerdo alcanzado hace unas semanas con el resto de sindicatos.

Fran Menéndez, secretario general del sindicato salía de la reunión con la confirmación de que no se desconvocarían los paros: "No hubo acuerdo. Ellos se amparan en que hay un acuerdo con el resto de sindicatos y de ahí no se mueven. Es imposible avanzar así. Estamos pidiendo cosas de pura lógica que no tienen coste económico".

Lo que pide el Sicepa-Usipa no está contemplado en el acuerdo alcanzado por el SESPA con el resto de sindicatos: "Hay una discriminación importante con mucho personal, muchos médicos de atención primaria con la firma del nuevo acuerdo que empeora sus condiciones laborales de manera importante. Los enfermeros del SAC siguen con unas condiciones que no están equiparadas con sus compañeros que realizan las mismas funciones y que ganan más dinero que ellos".