Hassabis reclama "cooperación internacional" para que la Inteligencia Artificial no tenga fines bélicos

El doctor y CEO de DeepMind, Demis Hassabis, confía en que la Inteligencia Artificial tiene un "gran potencial para la humanidad". Apunta que todavía no hay la certeza para responder si la Inteligencia Artificial va a superar al cerebro humano y reclama reglamentación internacional para que no se utilice con fines bélicos.

Hassabis llegó este martes a Oviedo, para recoger el próximo viernes el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica. Es fundador de una de las mayores compañías de investigación en Inteligencia Artificial del mundo. DeepMind ha creado un modelo de red neuronal que combina las capacidades de una red neuronal artificial con la potencia algorítmica de un ordenador programable.

Hassabis apuesta por el buen uso de la Inteligencia Artificial en beneficio de la sociedad: "Como con todas las tecnologías de gran potencia, nunca se sabe si van a ser buenas o malas. Depende del uso que le dé la sociedad. La Inteligencia Artificial tiene un gran potencial como herramienta para la humanidad. Si se le da el uso adecuado nos puede ayudar a superar muchísimos retos como cura de enfermedades o lucha conta el cambio climático. Necesitamos tecnologías potentes como la IA para abordar los problemas de la sociedad".

Sobre posibles aplicaciones bélicas, Hassabis lo tiene claro: "Nosotros no trabajamos en operaciones militares. No es una buena aplicación de la Inteligencia Artificial. Pero eso es una cuestión internacional. Quizás sea necesaria reglamentación en ese sentido. Cooperación internacional, aunque parece que en este momento escasea".

De cara al futuro, cree que todavía hay mucho por desarrollar: "Puede ser tan revolucionaria como Internet o el descubrimiento de la electricidad. Hemos de ser cuidadosos con como la utilizamos y sensatos a la hora de desarrollarla. No existe nada que pueda hacer lo que hicieron Van Gogh o Picasso. Pero sí estamos viendo el inicio de algo que se podría llamar creatividad al nivel más básico. No veo ninguna razón por la que los sistemas de Inteligencia Artificial no puedan llegar hasta ahí".