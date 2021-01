"Si se han pasado cuatro pueblos, que la sanción sea ejemplarizante"

"Me parece muy bien que, si se han pasado cuatro pueblos, la sanción sea ejemplarizante; me parece estupendo, no puedo decir otra cosa". Así se manifiesta Ana González, alcaldesa de Gijón, al ser preguntada este lunes por las declaraciones de la delegada del Gobierno, Delia Losa, la pasada semana, en relación con el brote de COVID vinculado a jugadores del Sporting.

"Creo que si estamos hablando de que hay una corresponsabilidad de las administraciones, de esa corresponsabilidad también participamos los ciudadanos y ciudadanas, y los establecimientos. Y si alguna de las partes no estamos cumpliendo, pues me parece que tienen que sancionar", ha añadido la alcaldesa de Gijón.

La semana pasada, Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias, habló con claridad sobre estos comportamientos. "La Policía Nacional se puso a investigar desde el primer momento desde que tuvimos conocimiento del famoso vídeo que se vio por redes. Ya ha ultimado todas las investigaciones y va a elevar el informe. Y por lo que hemos visto, indudablemente hubo actuaciones que son susceptibles de sanción. Que no quepa ninguna duda de que se va a aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos. Por responsabilidad y respeto a la ciudadanía que está cumpliendo siempre con sus deberes, y se ven sujetos a una serie de restricciones por culpa de 4, 5 ó 6 personas que no son capaces de asumirlo. Toda la fuerza de la ley va a caer sobre ellos", aseguró.