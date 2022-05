No habrá vida extra para el carbón: el Gobierno de España descarta alargar la vida de las térmicas

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, se ha mostrado "convencida" de que el proceso de transición energética presenta "muchísimas oportunidades" para Asturias por su "amplio tejido industrial y empresarial" y por los proyectos que ya ha planteado para nuevos nichos energéticos como el hidrógeno.



En declaraciones a los periodistas tras presentar en Mieres la línea de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para Redes de Calor y Frío con energías renovables, Aagese ha explicado que el proceso de transición energética va a llevar hacia una nueva "industria descarbonizada" basada en nuevos combustibles como el hidrógeno.



Asturias cuenta precisamente con gran cantidad de proyectos de toda la cadena de valor del hidrógeno, ha resaltado Aagesen, quien se ha mostrado convencida de que "pueden llegar a buen puerto".



Sobre los planes de descarbonización trazados por la Unión Europea, la secretaria de Estado de Energía ha incidido en que Europa "apuesta claramente por la transición energética y por las energías renovables", por lo que no hay "ninguna expectativa sobre el alargamiento de la vida de las térmicas" más allá de 2030.



Tras matizar que "la coyuntura española es completamente distinta" a la situación de seguridad de suministro de otros países europeos, Aasegen ha puesto en valor que España cuenta con "un mix muy diversificado y tiene muchas capacidades para apostar por algo que es más barato y competitivo". Además, ha recordado, las empresas energéticas españolas "tampoco apuestan por el alargamiento de la vida" de las centrales térmicas que aún quedan en funcionamiento. Se desmarca así de la propuesta de la Comisión Europea de dar más peso al carbón durante los próximos quince años para arrinconar al gas ruso.

Centrales térmicas como las de Lada y Soto de la Barca no volverán a funcionar pero la secretaria de Estado reclama a las eléctricas que demuestren su compromiso con el territorio: “allí donde hay un cierre debe haber nuevas oportunidades. La sociedad no entendería que no hubiera nuevos emprendimientos empresariales", ha dicho Aagesen. EFE