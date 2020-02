No habrá declaración institucional en Oviedo el 8M por el desacuerdo entre los grupos

El Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de Marzo enfrenta al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo y a los grupos en la oposición, que no han conseguido pactar un texto en común. La concejala delegada de Derechos Sociales, Leticia González, asegura que "si el día 8 de Marzo no se puede realizar una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Oviedo será debido única y exclusivamente a la irresponsabilidad de una oposición municipal que utiliza un asunto tan sensible como es la igualdad de las mujeres como instrumento partidista". Tras recibir la propuesta conjuna del PSOE y Somos y la diseñada por VOX, el bipartito asegura que "no puede adherirse a los planteamientos esgrimidos, dado que supone dotarlos de argumentos políticos" cuando la declaración debe de gtener un "carácter neutral".

Por su parte, la propuesta de PSOE y Somos hace referencia al pacto de gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos en relación a la equiparación por ley de los permisos de patenidad y maternidad y alude a la necesidad de apostar en el ámbito municipal por la red pública de escuelas de 0 a 3. También refleja la importancia de mantener medidas impulsadas por el anterior gobierno tripartito, entre las que se encuentran una mayor progresividad en el acceso a las becas escolares. La concejala del PSOE Marisa Ponga denuncia que el gobierno es incapaz de dialogar en torno a una cuestión sobre la que el año pasado se llegó a un acuerdo.