Hablan otras víctimas del asesino de la niña de Oviedo: “Me acorraló y quiso ponerme una bolsa en la cabeza”

“Avisamos muchas veces pero la justicia no actuaba”. Es el lamento de una de las jóvenes que denunció en 2019 al presunto asesino de Erika Yunga, de 14 años, en el portal de su casa de la calle Vázquez de Mella, en Oviedo. A través de las redes sociales, esta mujer ha contado que denunció hace tres años a Igor P. porque “intentó acorralarme y ponerme una bolsa en la cabeza”. Según cuenta esta joven, su denuncia no sirvió para nada. El hombre quedó en libertad porque “al no lograr ponerme la bolsa en la cabeza, solo se el acusa de acoso verbal y es un delito leve”.

Su caso no es el único. Asegura que acosaba a más chicas que se lo cruzaban. “Nos avisábamos unas a o tras porque teníamos miedo y la justicia no actuaba”. Ahora, tras el asesinato de Érika ha expresado su impotencia. “Creo que algo falla si tenemos que esperar a que nos maten para tomarse en serio nuestros gritos de socorro. Lo siento mucho, Erika. Desde aquí te lloro y abrazo a todos aquellos que te conocen y te querrán siempre. Lo siento mucho”.

La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, no cree que el sistema haya fallado y ha explicado que no se puede "perseguir siempre permanentemente a las personas" y es "imposible garantizar que todas las personas van a ser buenas durante toda su trayectoria vital".

"Vivimos en un estado de derecho en el cual hay unas normas y un Código Penal que dice que si cometes un delito tienes que cumplir una pena, pero una vez cumplida las personas quedan en libertad", ha dicho Losa, quien ha remarcado que “este crimen es imperdonable”.

Losa ha asegurado que la Policía Nacional tiene "pruebas más que suficientes" de que el moldavo de 31 años detenido por matar el martes a cuchilladas a una adolescente en Oviedo cometió un "asesinato" porque fue arrestado en el mismo lugar "prácticamente con las manos en la masa".