La Guardia Civil mantendrá la búsqueda en Picos de Europa hasta localizar al corredor desaparecido

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha asegurado este miércoles que el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre que desapareció el pasado sábado en Picos de Europa cuando realizaba un entrenamiento de carrera de montaña en solitario no tiene "fecha límite" y se mantendrá hasta que "se encuentre" al corredor de montaña.



El operativo desplegado por la Guardia Civil para tratar de localizar al hombre continúa este miércoles con medios terrestres y aéreos, con un despliegue "muy importante" de efectivos, ha señalado Losa.



En declaraciones a los periodistas, ha confiado en que la búsqueda resulte "satisfactoria" y ha asegurado que los operativos puestos en marcha por el Instituto Armado no tienen "fecha límite" y permanecen "hasta que se encuentra a la persona".



Fuentes de la Comandancia de Gijón han explicado a Efe que hoy seguirán rastreando la zona, a gran altitud y ubicada en el límite entre Asturias y Cantabria, veintidós guardias civiles de los servicios de montaña de Cangas de Onís y Mieres (Asturias), Potes (Cantabria), Sabero (León) y Trives (Orense), divididos en cuatro grupos, y con el apoyo de varios voluntarios.



En una jornada en la que se esperan buenas condiciones climatológicas, el operativo contará con dos helicópteros, uno del instituto armado y otro del 112-Asturias, así como con un dron, manejado por el Equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, que permite grabar imágenes y buscar a baja altura en las zonas de mayor interés.



Después de que las intensas nevadas y los fuertes vientos hubieran dificultado de forma importante las labores de búsqueda en la jornada del lunes, la clara mejoría de las condiciones climatológicas ya permitieron ayer sumar estos medios aéreos, así como a los guías caninos.



El martes se recorrieron diferentes pasos que el corredor, un vecino de Llanes de 49 años, había registrado en plataformas digitales durante su entrenamiento, pero no lo obtuvo ningún indicio sobre su paradero.



La búsqueda se centra en el área comprendida entre El Jitu del Escarandí, Pico Boru, Casetón de Ándara, Pica del Manondiú, La Gobia y Entrecuetos.



El corredor fue visto por última vez el pasado sábado por la mañana cuando entrenaba en solitario por la zona del Casetón de Andara. EFE