La Guardia Civil identifica a cuatro piquetes violentos y 19 personas en el quinto de huelga del transporte

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado en la noche de este pasado jueves en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con la quinta jornada de huelga del transporte de mercancías por carretera, cuatro piquetes violentos y han identificado a diecinueve personas.



El número de incidentes graves se ha reducido respecto a los días anteriores y durante la pasada madrugada el más reseñable fue el lanzamiento de clavos en la rotonda de acceso al centro logístico de la cadena de supermercados Alimerka, en Llanera, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias.



Durante las últimas horas ha continuado el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional para escoltar camiones y furgonetas a petición de las empresas con problemas para realizar transportes por la acción de los piquetes. Sólo desde la tarde de este jueves y hasta las 8:00 horas de este viernes se han realizado 29 escoltas a convoyes que han sumado 160 vehículos.



En Asturias están desplegados 652 guardias civiles y 205 policías nacionales con motivo de la huelga de transporte, dentro del operativo del Ministerio del Interior del que forman cerca de 24.000 agentes en todo el país.



Las organizaciones empresariales insistieron este jueves, en reclamar a la administración todas las medidas necesarias para garantizar la actividad de los transportistas que no secundan la huelga y que se ven impedidos por los piquetes, ante el fuerte impacto económico que están teniendo los paros.



En una jornada en la que ArcelorMittal, una de las principales empresas de la comunidad, anunció la paralización parcial de su actividad, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) advirtió de que la interrupción del transporte está llevando "a la asfixia a un número cada vez mayor de empresas asturianas de casi todos los sectores de actividad" y subrayó que si la situación no se resuelve "de inmediato, con total seguridad en breve comenzarán a producirse cierres y regulaciones de empleo".



En una línea similar, la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) alertó de que, si la situación continúa, se generarán "pérdidas millonarias e irreparables para las empresas, pero también para sus trabajadores".



La de este viernes es la quinta jornada de la huelga indefinida convocada por la minoritaria Plataforma para la Defensa del Sector delTransporte de Mercancías en protesta por el alto precio del combustible, una iniciativa que no secunda la mayor patronal del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), con 65.000 empresas y 260.000 vehículos, el 80 % de la flota española.