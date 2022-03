La Guardia Civil detiene a dos personas por lanzar objetos puntiagudos a camiones y furgonetas

Cuarto día de paro en el transporte de mercancias por carretera, y la Guardia Civilya ha detenido a dos personas en Lena cuando lanzabanobjetos puntiagudos a camiones y furgonetas de reparto que circulaban por la autovía A-66 que une Gijón y Oviedo. Los agentes de la Benemérita han tenido que escoltar a más de una treintena de convoyes desde la tarde de este pasado miércoles, además se han detectado más de media docena de piquetes violentos.

La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera ya advierte que los paros van a continuar, e incluso endurecer las protestas porque por el momento no llegan las soluciones que demandan. Es el anuncio que ha hecho el presidente de la Unión Independiente deTransportistas de Asturias (UITA), José Fernández, quien advierte de una escalada en las movilizaciones. Más prudente se muestra el presidente de CESINTRA, Alejandro García Monjardín, quien prefiere valorar con sus asociados el resultado de la reunión mantenida en latarde de este miércoles entre representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Reunión en la que no está representada la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, convocante de estos paros. Trás la reunión, está el anuncio del Ejecutivo de Sánchez de rebajar el precio de los carburantes a partir del 29 de marzo. Anuncio que a la Plataforma no les sirve de nada, entre otras cosas, porque tal vez para entonces ya sea tarde para muchas empresas y trabajadores.

Sea como fuere, las protestas continúan, y durante este jueves los transportistas y los ganaderos han unido sus fuerzas en lasreivindicaciones, que por otro lado, tienen un denominador común: la brutal subida de precios en la energía, los combustibles y las materias primas. Tanto ganaderos como transportistas han cortado durante unos minutos el tráfico en el Polígono de Silvota, en Llanera.