La Guardia Civil descubre una estafa con una falsa cacería

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, debido a la venta fraudulenta de cacerías a través de Internet. Los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), gracias a una denuncia interpuesta en Moreda (Asturias), pudieron determinar que vecinos de Toledo, Córdoba y Sevilla también habían sido estafados.

El hombre, natural de Villablino (León) y de 41 años, ha sido investigado a raíz de una denuncia presentada en septiembre en el Puesto de la Guardia Civil de la localidad de Moreda, donde constaba que dos vecinos de esta localidad habían abonado 200 y 600 euros respectivamente por sendos permisos de caza en la provincia de León.

Los permisos habían sido ofertados en 2019 en un conocido portal de Internet especializado en la compraventa de todo tipo de artículos. A lo largo de la investigación se tuvo constancia de operaciones financieras con valor entre 400 y 900 euros desde diferentes puntos de la geografía española a favor de esta persona, corroborando por parte de las personas estafadas que habían abonado esas cantidades en concepto de cacerías que nunca tuvieron lugar, informa Europa Press.

En concreto, se han presentado denuncias en Toledo, Córdoba y Sevilla por este motivo, ascendiendo a seis personas perjudicadas y ascendiendo el total de lo estafado a un importe cercano a los 3.000 euros.

La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo no descarta la aparición de nuevas personas estafadas por lo que se solicita la colaboración ciudadana en caso de tener conocimiento de hechos similares. La supuesta cacería aún no se ha celebrado por lo que puede haber personas que aún no sepan que han sido engañadas.