Grueso: “Debería haberle puesto un sueldo de 5.000 euros a mi mujer”

La primera sesión del juicio por el llamado “Caso Niemeyer” ha dejado comentarios de Natalio Grueso que no han pasado desapercibidos. El exdirector del centro cultural avilesino ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Provincial que lo está juzgando que “todo el mundo sabía que mi mujer trabajaba para nosotros” aunque no tenía contrato y que contaba con el beneplácito de “mi jefe supremo, el presidente del Principado” que, en aquella época, era Vicente Álvarez Areces. “Mi gran error fue no ponerle un sueldo de 5.000 euros al mes a mi mujer y dejarme de historias que es lo que tenía que haber hecho”.

Grueso defendió el trabajo que hacía su exmujer, que habla cuatro idiomas, asegurando que "si no hubiera sido por ella la Alcaldesa de Avilés no se habría enterado de nada" en las reuniones con profesionales internacionales.

Grueso asegura que todos los gastos cargados a la Fundación Niemeyer estaban relacionados con el trabajo que desempeñaba. En esa relación aparece una habitación de hotel para su madre y su abuela. “Yo también estaba en el hotel”, ha declarado y considera “una impertinencia” que le pregunten si durmió con ellas.