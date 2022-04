El Gobierno seguirá adelante con la fusión de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón

El Ejecutivo central seguirá "en principio" con sus planes para unificar las comandancias de Oviedo y Gijón, que acaba de ser anulada por el Tribunal Supremo por no haber sido oído previamente el Consejo del Instituto Armado, al tratarse de una decisión que "no se tomó a la ligera" y que, en cambio, fue muy meditada para buscar "la eficacia y la efectividad de la acción policial".

Así lo ha afirmado este jueves en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien ha admitido que el fallo del Supremo "de alguna manera trastoca los tiempos previstos para los planes de la unificación", si bien ha precisado que "los efectos en la práctica no son excesivamente perjudiciales".

A este respecto, ha incidido en que la unificación de ambas comandancias, que fue acordada por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto con el objetivo de establecer su sede en Oviedo, sólo iba a tener efectos prácticos "exclusivamente en la organización interna de tipo administrativo", y "no al movimiento de los efectivos policiales ni por supuesto al desmantelamiento del cuartel de Gijón".

Losa ha avanzado que el Gobierno va a "revisar" la sentencia para valorar "rehacer" la propuesta de unificación de comandancias atendiendo al "defecto de forma" identificado por el tribunal.

El Supremo ha anulado la unificación de las comandancias tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El abogado del Estado se oponía al recurso al argumentar que el acuerdo del Consejo de Ministros no era ilegal y rechazaba que fuera preceptivo oír previamente al Consejo de la Guardia Civil pues los “aspectos profesionales” a que se refiere el artículo 54 de la Ley Orgánica de 2007 son los regulados en el Título V de la misma (carrera profesional, horario, vacaciones, licencias, etc.), entre los que, según afirmaba, no se encuentra nada relativo al número de comandancias.

Sin embargo, el Supremo se decantó a favor del recurso al considerar que es “innegable” que se omitió el trámite de oír al Consejo que era “preceptivo” cuando el acto que se proyecta aprobar afecta a aspectos sociales, profesionales o económicos de los miembros del instituto armado y sostenía que el hecho de que la unificación podía afectar al número de efectivos y a la distribución del trabajo son aspectos que “tocan lo profesional”.

A este respecto, Losa ha subrayado que cuando se decidió la unificación de ambas comandancias "en ningún momento se habló de reducir efectivos" y ha considerado que se trata de "una valoración más del tribunal" que no forma parte de la cuestión de fondo.