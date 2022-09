El Gobierno de Sánchez no gasta lo comprometido en Asturias: apenas el 8 por ciento hasta junio, según el PP

La diputada nacional del PP Paloma Gázquez ha calificado este viernes como un "verdadero fracaso" el grado de ejecución presupuestaria del Gobierno central en Asturias, al alcanzar hasta el mes de junio el 7,7 por ciento, lo que supone 23 millones de los 304 presupuestados para inversión en el año 2022.



Gázquez, en la rueda de prensa ofrecida hoy en Oviedo, ha afirmado que el 7,7 por ciento de ejecución supone un "verdadero fracaso" para el Gobierno de España y también para el de Asturias, que "no presiona" para que cambie esta situación.



La diputada popular ha indicado que "si se viaja por Asturias es evidente que se percibe" la inactividad en infraestructuras, entre las que ha citado el metrotrén de Gijón, el soterramiento de Langreo, los accesos a los puertos, la autopista del mar, la Ronda Norte de Oviedo.



Asimismo, ha mencionado dos actuaciones "sangrantes", en referencia a la conexión viaria del suroccidente y el tercer carril de la autopista Y.



Ha señalado como "otro capítulo lamentable" las transferencias a organismos autónomos como Adif, que ha cifrado en 5 por ciento.



Gázquez ha señalado que los presupuestos estatales para el año 2022 estaban proyectados con un crecimiento de 7 por ciento mientras que los últimos datos facilitados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) indican que será del 4,2 por ciento, lo que deja un escenario "muy malo" con una previsión "francamente errónea".



La parlamentaria ha descrito un escenario "patético, como para que ahora mismo que el Gobierno tiene dinero, no lo emplee en ponerlo en la calle y generar actividad" para afrontar la situación actual, marcada por las cifras que ha mencionado sobre el paro, situado en el 12,6 por ciento; la inflación en el 10,5 por ciento; la deuda pública en el 121 por ciento y la tasa de pobreza y exclusión social del 27 por ciento.



También ha considerado que el Ejecutivo central, con la aprobación en el año 2021 de 252 reales decretos, ha incurrido en otro "fracaso", que demuestra que "no sabe legislar".



Por último, ha pedido "parar la fiebre impositiva" que ha atribuido al Gobierno central, al que ha acusado de "querer contraponer a unas comunidades autonómicas con otras" y de "hablar de impuestos a ricos, cuando eso no afecta a la gente porque la mayoría de la gente no lo es". EFE