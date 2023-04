El gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en Oviedo ya es historia

La coalición de gobierno en Oviedo entre el PP y Ciudadanos ya es historia. Tras la incorporación de Nacho Cuesta y Lourdes García a la lista local de Canteli de cara a las elecciones de mayo y la salida de José Luis Costillas previsiblemente a la lista autonómica popular, este martes han abandonado sus competencias en el gobierno los dos ediles naranjas que quedan en la corporación, Luis Pacho y Alfonso Pereira. Y anuncian que en el mes que queda de mandato, ejercerán la oposición.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, gobernará en minoría con el apoyo de los nueve concejales del PP y los tres no adscritos que han dejado las filas de Ciudadanos para formar parte de las listas populares en los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Esa decisión es lo que ha llevado a la formación naranja a romper la coalición que mantenían desde el inicio de la legislatura. Con esta decisión, Pacho cesará en sus funciones como edil liberado de Edificios y Patrimonio, y Alfonso Pereira, al frente de Vías Urbanas y Alumbrado.



Para el alcalde, no es un problema gobernar en minoría cuando resta un mes hasta los comicios; es más, espera que esa minoría "se convierta en un apoyo mayoritario" e incluso que, si el proyecto para La Vega, uno de los más ambiciosos, se lleva a pleno antes de que se disuelva la corporación pueda contar con el apoyo de otros ediles. Si los dos ediles que quedan en Ciudadanos han adelantado la posibilidad de votar en contra de ese proyecto antes de conocerlo "sería una incongruencia", ha matizado el primer edil ovetense.



Canteli ha rechazado que pueda considerarse tránsfugas a los tres ediles ahora no adscritos porque el cambio se ha hecho en la recta final y no al año o los dos años de conformarse el bipartito: "Los tiempos son los que son y la decisión se tomó para bien", ha añadido. Según Canteli, la coalición "funcionó muy bien y no funcionó tan mal todo".



El alcalde ha presentado el eslogan para la próxima campaña 'Sensatez para Oviedo'. Afirma que se siente "mucho mejor alcalde que en 2019" tras unos años en los que "ha aprendido y sufrido mucho al comprobar que los tiempos en la administración no son lo rápidos que quiera", ha reconocido que no ha podido hacer todo lo que quiso, pero que se siente "joven y con ilusión" para afrontar cuatro años más al frente del Consistorio.

Pacho ha cargado contra Cuesta, García y Costillas: "Ellos tenían la libertad de irse a otro partido, pero han faltado a su responsabilidad hacia los ovetenses haciendo esto". Afirma que en lo que queda de mandato ejercerán la oposición: "Tomaremos decisiones en completa y absoluta individualidad y en libertad", ha apuntado al respecto, antes de explicar que Cs apoyará algunas propuestas del gobierno en plenos y comisiones por "responsabilidad", pero también "puede darse el caso" que respalde cuestiones que planteen los otros grupos de la oposición.