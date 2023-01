Nuevo retraso en la Variante de Pajares: el Gobierno amplía la apertura al primer semestre de 2023

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, no se atreve a poner fecha a la apertura de la variante de Pajares y la llegada de la Alta Velocidad a Asturias. "No me atrevo a asegurar si será en el mes de mayo, como estaba previsto, hasta que finalicen los trabajos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y apunte la fecha de su apertura".

Losa no ofrece calendario y amplía al primer semestre el ofrecido por la Ministra de Transportes que había fijado en mayo la entrada en servicio de los túneles por los que circulará en mayo.



Ha indicado que la duración del recorrido del tramo de Alta Velocidad entre Madrid y Asturias superará las tres horas y pasará a 2 horas y 43 minutos cuando ya estén finalizadas todas las obras, incluidas las de La Robla, en León.



La delegada del Gobierno considera que 2022 será recordado como el año en el que se viajó por primera vez en tren por los túneles de la variante de Pajares en alta velocidad, “y 2023 será el año en el que entre en servicio una obra que ha costado casi 3.900 millones de euros y que es una de las mayores obras de ingeniería del país”.

La llegada al AVE exige la renovación del tramo de vía entre Oviedo y Lena aunque Losa ha asegura que "queda absolutamente descartada la opción de cortar la vía todos los fines de semana durante 47 meses para la realización de unas obras necesarias que supondrá una inversión de cien millones de euros".



En respuesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa para presentar el Informe ‘Cumpliendo’ de rendición de cuentas de la acción del Gobierno de España en Asturias correspondiente a 2022, Losa ha precisado que las informaciones recogidas en la prensa sobre esta asunto corresponde a informes que se basan en cuestiones absolutamente técnicas a las que falta introducir las circunstancias económicas y sociales que concurren para adaptarse a la realidad".



"Esta situación no supone ningún escándalo", ha subrayado la delegada del Gobierno, que ha asegurado que las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico son "perfectas, con reuniones constantes" para hablar de las inversiones del Ejecutivo en Asturias.