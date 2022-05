El Gobierno de Asturias quiere "premiar" al que recicle y penalizar al que no lo haga

El consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, se ha mostrado partidario de adoptar en el futuro un sistema de tarifas de residuos que "premie al que recicla y penalice a quien no recicla", al igual que han hecho ya otras administraciones del entorno europeo, y que sirva de complemento a un trabajo de concienciación y sensibilización.



Cofiño ha lanzado esta propuesta en respuesta a una pregunta formulada en comisión de la Junta General por el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, quien ha advertido de los malos datos que arroja Asturias en materia de tratamiento de residuos.



Fanjul ha advertido de que la nueva ley nacional de residuos y suelos contaminados para una economía circular plantea "unas exigencias máximas" de aquí a 2035 para la recogida separada de residuos.



El diputado de la formación naranja, que ha incidido en la importancia de la labor de concienciación, ha subrayado que, si el nuevo modelo de gestión va a suponer un aumento de costes para la ciudadanía a través de la subida de las tasas, "lo mínimo" que debe hacer la administración es garantizar su eficiencia.



En su respuesta, Cofiño ha admitido que este asunto "no va todo lo bien que quisiéramos ni en Asturias ni en España", pero ha subrayado que se está trabajando para cumplir con los porcentajes fijados para 2030, como el reciclaje del 60 por ciento de los residuos municipales.



"Habrá que conseguirlo sí o sí", ha dicho Cofiño sobre los nuevos retos fijados por la normativa estatal, y que se suman a los objetivos de la Unión Europea.



El consejero, quien ha recordado que el año que viene estará finalizada la nueva planta de valorización de la bolsa negra de Cogersa, ha admitido la necesidad de incidir en el trabajo de sensibilización para hacer "mucha pedagogía".



Como complemento a ello, también se ha mostrado partidario de adoptar un sistema de tarifas que premie al que recicle y que penalice al que no lo haga, algo contemplado por la propia ley, para "dejar de pensar en estructuras tarifarias planas".



Cofiño ha expresado su "preocupación" por la necesidad de dar solución "al problema de fondo" de las bajas tasas de tratamiento de residuos, si bien ha subrayado que la economía circular también va a ofrecer nuevas oportunidades de negocio, un asunto sobre el que el Gobierno presentará próximamente una estrategia. EFE