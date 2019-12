Globos en memoria de Thiago

En un semáforo de la calle Cortijo en el cruce con la avenida 2 de Mayo unos globos blancos y azules llaman la atención en medio del barrio del Natahoyo. Es el recuerdo a la memoria y figura de Thiago Leonel Guaman, el niño de 3 años que en una fatídica Nochevieja se atragantó con una uva y pese a los intentos denodados de su familia acabó falleciendo por asfixia en el Hospital de Jove. La familia ha querido "celebrar" (nunca mejor dicho entre comillas) la comida de Navidad y tener un recuerdo para el pequeño Thiago. Su madre Viviana Bustos, su abuela, su hermano y su tío Carlos celebraron un pequeño acto de Navidad en el Café Miramar. Justo enfrente de la cafetería hay un semáforo en el que colgaron unos globos blancos y azules con el nombre de Thiago para recordarlo en una fecha tan especial. En unos días se cumplirá un año de su muerte y la familia quiere quedarse con el recuerdo de la alegría y sonrisa que siempre tenía Thiago Leonel.

Los vecinos recuerdan el trágico suceso

Los globos que cuelgan del semáforo recuerdan a muchos vecinos lo que pasó aquella fatídica noche del 31 de diciembre en una casa de planta baja en la Calle Independencia, donde vive todavía la familia de Thiago Leonel. Una vecina todavía hoy se acuerda de lo que pasó y de "aquellos gritos de la madre que no supimos relacionar con un problema. Eran unos gritos que vinculamos con una celebración o fiesta. Todavía es el día de hoy que lamento no haber podido ayudar más para salvar la vida del pequeño" Otra vecina nos confirma que el mes de enero de 2019 fue muy difícil de llevar en el barrio. "Fue un palo tremendo. En el barrio no se hablaba de otra cosa. No nos olvidamos de la imagen de esa madre con el niño en sus brazos y saliendo a la calle a pedir ayuda".