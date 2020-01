Gijón se presenta como la ciudad ideal para la celebración de congresos

Gijón busca ser la principal ciudad del Principado de Asturias en la contratación de eventos congresuales nacionales e internacionales. Para ello se ha planteado un trabajo conjunto a través del Gijón Convention Bureau y la Escuela Politécnica de Gijón con un vídeo promocional en el que se insiste en la capacidad y los atractivos que tiene la Villa de Jovellanos. En el vídeo se presenta a Gijón como una ciudad moderna, con infraestructuras tecnológicas de primer nivel y con una milla del conocimiento en la que se pueden establecer empresas para el desarrollo de sus objetivos económicos, tecnológicos y empresariales.

El concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local de Gijón/Xixón, Santos Tejón Llaneza, y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), Juan Carlos Campo, presentaron a la comunidad educativa del campus de Gijón/Xixón un vídeo que presenta las fortalezas del campus gijonés para atraer todo tipo de reuniones y congresos, en especial aquellas de carácter científico, tecnológico y de innovación, el elemento tractor de la mayoría de las reuniones de carácter internacional celebradas en la ciudad asturiana.

El vídeo, elaborado conjuntamente por la Escuela Politécnica de Ingeniería y el Gijón Convention Bureau, pretende ser una herramienta para las presentaciones del campus y sus instituciones docentes y refleja la importancia y el prestigio de la actividad investigadora de sus profesionales y su posición dentro de la Milla del Conocimiento Margarita Salas.

En la presentación también participó la directora de Gijón/Xixón Turismo, Ángela Baños, que destacó el crecimiento de las convocatorias de congresos que surgen de profesionales de la Escuela Politécnica de Ingeniería. En los últimos seis años, han sido 18 las reuniones vinculadas a la EPI, lo que supone una media de 3 congresos al año.

La directora de Gijón/Xixón Turismo también destacó otras reuniones previstas este año y que se han conseguido gracias a investigadores de la EPI y de la Universidad, vinculados mayoritariamente a la EPI y a otros centros de investigación de la ciudad:

· International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems

· International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence / International Symposium on Luminescence Spectrometry

· Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones

· Jornadas sobre el Mantenimiento en el Sector de la Industria Química y de Proceso

· 2ª Conferencia de Dinámica Estructural

· International Symposium on Oceanography of The Bay of Biscay

· IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference

Para 2021, están cerradas, además, otras dos reuniones internacionales:

· Colloquium Spectroscopicum Internationale

· Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Además de resaltar Gijón/Xixón como puerta de entrada a Asturias y la Milla del Conocimiento Margarita Salas, el trabajo audiovisual presentado hoy recoge algunos datos que subrayan el valor de la Escuela Politécnica de Ingeniería: 3000 estudiantes de los 5.000 que tiene el campus de Gijón/Xixón, 500 titulados al año y 450 docentes; 20 grupos de investigación; más de 100 actividades de divulgación, 70 conferencias; un contacto continuo con el mundo empresarial, con una sociedad de partners que aglutina a 80 de las empresas más potentes de la región…

Este es el segundo vídeo impulsado por el Gijón Convention Bureau para poner en valor las diferentes áreas de la Milla del Conocimiento Margarita Salas. En 2017, se realizó, en colaboración con la Gerencia del Área V del Servicio de Salud del Principado de Asturias, un primer video que los profesionales de la sanidad podían utilizar para promocionar la ciudad, el Hospital Universitario de Cabueñes.