Gijón pone en marcha una campaña para reducir el consumo de hipnosedantes entre mujeres

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha una campaña específica ante el aumento del consumo regular de hipnosedantes entre las mujeres asturianas que reflejan algunos estudios.

EL 10,7% DE LAS MUJERES EN ASTURIAS

En la presentación de la campaña, la concejala de Servicios Sociales, Vivienda y Educación de Gijón, Ángeles Fernández-Ahúja, ha apuntado que de acuerdo con la última encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), en Asturias, el 10,7 por ciento de las mujeres consume hipnosedantes a diario, frente a un 4,9 por ciento de hombres.

Además, según el informe, el porcentaje de consumo regular entre las mujeres de 55 y 64 años se eleva al 17,5 por ciento.

Fernández-Ahúja, quien ha destacado la "relevancia" de desarrollar acciones y programas a nivel local y regional para evitar este problema desde la base , ha presentado este jueves la campaña "No me da la vida. Si padeces ansiedad podrías no contarlo, pero cuéntalo", englobada en el programa "Entre Mujeres" de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

RÉCORD MUNDIAL DE CONSUMO EN ESPAÑA

La edil ha considerado "muy relevantes" este tipo de iniciativas en un contexto en el que "España lidera a nivel mundial el consumo de psicofármacos" y Asturias está, asimismo, "en los puestos de cabeza".

La concejala de Servicios Sociales, Vivienda y Educación ha destacado que el objetivo es "reducir ese consumo de hipnosedantes" en la población femenina de la ciudad.

SUSTANCIAS LEGALES PERO LESIVAS

Una causa de esta mayor tendencia a la ingesta habitual de estos fármacos en la población femenina se debe, a juicio de la concejala, a que hipnosedantes y benzodiazepinas son sustancias legales y su consumo "no supone la transgresión de normas" , además de que "es privado y compatible con el desarrollo de actividades propias".

TALLERES PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA

Los talleres de "Entre Mujeres" buscan favorecer el desarrollo y la autoestima de las participantes, incrementar su bienestar y crear redes sociales, con acciones que analizan el papel de la maternidad, la medicalización, los malestares que llevan a las mujeres a ese consumo y también orientadas a inculcar un consumo responsable de medicamentos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En 2022, la participación en dicho programa fue de 38 mujeres en las seis sesiones celebradas en El Natahoyo, el Centro de Cultura Antiguo Instituto y El Llano.

Este año se desarrollarán seis talleres para grupos de 15 mujeres en el CMI Ateneo La Calzada, el CMI La Arena y el CMI de El Llano y tendrán lugar del 2 de octubre al 17 de noviembre, f echa que también supone el límite para las inscripciones, que se podrán formalizar a través de la web municipal Gijon.es.