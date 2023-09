Gijón pone en marcha la red de "Farmacias amigables" para luchar contra la soledad no deseada

La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón ha firmado esta mañana con el Colegio de Farmacéuticos de Asturias un acuerdo de colaboración para la constitución de la Red de Farmacias Amigables con las personas mayores. El municipio de Gijón se adhirió en 2017 a la Red Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores, comprometiéndose a potenciar el envejecimiento activo mediante la optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El acuerdo ha sido suscrito por la concejal de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja y por el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alfredo Menéndez Antolín.

CREAR UNA RED DE "FARMACIAS AMIGABLES"

La finalidad de este acuerdo es constituir la Red de Farmacias Amigables con las personas mayores, teniendo en cuenta la enorme y valiosa capacidad que tienen estos establecimientos sanitarios a la hora de detectar situaciones de soledad y servir de antenas informativas en coordinación con los servicios sociales del municipio.

E l objetivo es facilitar un cauce de comunicación entre las farmacias y los Servicios Sociales para detectar posibles casos de situaciones de soledad no deseada; sensibilizar a la ciudadanía en general y a las personas mayores en particular de la imprescindible labor de las farmacias en la detección de situaciones de soledad no deseada; visibilizar las farmacias adheridas a la Red de Farmacias Amigables y aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS MAYORES

Las farmacias que se incorporen a esta Red deben estar situadas en el municipio de Gijón y seguirán ofreciendo una atención personalizada a las personas mayores, haciendo hincapié en la detección de casos de soledad no deseada. También recibirán un distintivo identificativo como farmacia amigable, que supondrá un sello de calidad como establecimiento socialmente responsable y amable con las personas mayores.