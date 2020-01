Gijón ha perdido a 2.000 jóvenes en el útlimo año

El envejecimiento progresivo de la población en Gijón es un hecho pero llama especialmente la atención los últimos datos de pérdida de población juvenil en la Villa de Jovellanos. En concreto, y según los últimos datos publicados por el Padrón Municipal, en solo un año el número de residentes entre 20 y 39 años cayó un 3,7%, pasando de 55.105 a 53.041. Estos datos son inaceptables para el Partido Popular y deben llevar a una actuación inmediata. Ángela Pumariega pone el acento sobre el dato registrado en el último año: “La sangría demográfica supuso la pérdida de 2.000 jóvenes en Gijón”, puntualizó Ángela Pumariega que también destacó que el tramo más afectado es el comprendido entre la población de 35 a 39 años, pasando de 19.607 a 18.408 inscritos, lo que supone un descenso del 6,1% en comparación con el año anterior.

El PP de Gijón pide que se active de forma urgente el Plan Integral de Juventud

El Grupo Municipal del PP reclamará en el próximo pleno del Ayuntamiento la actualización del Plan Integral de Juventud "adecuado a las necesidades actuales de los jóvenes de la ciudad”. Ángela Pumariega ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en compañía del presidente de Nuevas Generaciones, Carlos Álvarez, quien ha reclamado “un plan articulado en los dos ejes: la emancipación y el empleo, dos de las materias que más preocupan a la juventud”.

En opinión de ambos representantes populares, "ha llegado el momento de no demorar por más tiempo su actualización, pendiente desde 2017, en forma de confección de un nuevo Plan, que adecue la realidad de la juventud gijonesa a la acción municipal". Y han reclamado que "se haga con la mayor celeridad para lograr frenar la sangría de pérdida de jóvenes en Gijón que continúa sin que al alcaldesa haga nada para remediarlo”. “La puesta en marcha de estas medidas debería de realizarse durante este año”, reclaman los populares, ya que “aunque la alcaldesa no se dé cuenta de ello, la de hoy es la generación más preparada de la historia y, en estos primeros años de mandato, no hemos visto ni un solo guiño hacia los jóvenes gijoneses”, ha lamentado Pumariega.

Por su parte, Álvarez ha apuntado que “los jóvenes gijoneses seguimos padeciendo la precariedad laboral y el alto precio de la vivienda”. Es por ello que desde Nuevas Generaciones reclaman una actualización del Plan Integral de la Juventud que se vertebre en estos dos ejes y en el que se priorice la transversalidad en las políticas juveniles en cada área municipal. Entre las mejoras señaladas, Álvarez ha destacado ayudas a la emancipación “claras y concisas, a través de una plataforma que sea visible” y el fomento de la FP dual. En este sentido, Álvarez ha defendido que “la conexión entre los centros de formación y las empresas que desarrollan su actividad en nuestro municipio tiene que ser directa”. El presidente de Nuevas Generaciones también ha lamentado el “gobierno socialista no se esté centrando en generar sinergias entre la Escuela Politécnica y el Parque Científico-Tecnológico”.

En concreto, la falta de oportunidades de empleo es la principal causa de la marcha de jóvenes de la ciudad. En la última década 45.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 34 años han dejado Asturias, alrededor de 39.400 con destino a otras provincias y 5.841 con destino al extranjero.