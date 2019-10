Gijón obligará a limpiar y desinfectar los orines de los perros en la calle

Polémica a la vista en Gijón. El Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza de tenencia de animales de compañía y contempla la posibilidad de obligar a los vecinos con perro a limpiar los orines de sus mascotas en la calle.

Según ha informado el Diario El Comercio, la ordenanza no habla sólo de limpiar la orina de los canes, sino de desinfectar el lugar donde el animal haya hecho sus necesidades fisiológicas con agua jabonosa. El objetivo es minimizar el efecto corrosivo de la orina de los perros en el mobiliario urbano y también en negocios y escaparates.

Opiniones para todos los gustos

COPE ha preguntado a los gijoneses qué les parece esta nueva normativa que prepara el Ayuntamiento. Hay algún alumno aventajado que ya lleva una botella de agua con este fin. También comerciantes que creen que "hay que evitar que los perros orinen en los negocios y si lo hacen, el dueño debería limpiarlo". Pero la mayoría considera excesiva la nueva ordenanza: "Un rollo", "no lo veo bien" o "no me gusta", han sido las respuestas más comunes.

Excrementos caninos

Desde el Ayuntamiento, advierten de que "los dueños tienen que ejercer esa propiedad con responsabilidad". La concejala de Distritos, Dolores Patón, asegura que "los vecinos nos plantean que los excrementos de los perros es un problema".

Gijón es una de las ciudades consideradas como dogfriendly (amiga de los perros) y ha sido reconocida como tal por varias asociaciones europeas. No en vano, en Gijón hay censados más de 32.000 perros. Y este fin de semana celebra 'Espacio Mascotas', un certamen anual que acoge numerosas actividades para los amantes de los animales de compañía.