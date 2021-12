Gijón censura a la Consejería de Salud por la licitación fallida para la ampliación del Hospital de Cabueñes

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este miércoles una iniciativa de Foro en la que se pide celeridad a la actualización de precios del contrato de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes para sacarlo cuanto antes de nuevo a licitación, al tiempo que se censura a la Consejería de Salud por quedar el concurso desierto.

La proposición plenaria ha salido adelante con los votos de Foro, Ciudadanos, Podemos-Equo Xixón, Vox y el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, mientras que PSOE e IU han votado en contra y el PP se ha abstenido.

Por su lado, Foro ha rechazado la votación por puntos solicitada por los socios del Gobierno local --PSOE e IU-- y también la enmienda 'in voce' del PP.

CHOQUE PP - FORO EN EL PLENO POR CABUEÑES

Sobre esto último, el portavoz 'forista', Jesús Martínez Salvador, ha afeado a la portavoz del PP, Ángela Pumariega, el que no se haya logrado un acuerdo para presentar una proposición conjunta y que venga ahora con una enmienda 'in voce'.

En este caso, ha recriminado al PP que se alíe con el PSOE para hacer "oposición a la oposición" y no al Gobierno local. "A la que van a pedir explicaciones es a usted", le ha recalcado a Pumariega, a la que ha acusado de no llegar a un acuerdo por formar parte de él el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, ex portavoz del PP. "No les vale con haberle echado ya, necesitan hacerle la vida imposible", se ha preguntado Martínez Salvador.

EL PSOE MATIZA SU CRÍTICA A LA CONSEJERÍA

Por parte del Gobierno local, la portavoz del PSOE, Marina Pineda, ha reivindicado que el Ayuntamiento ya ha pedido agilizar la licitación de estas obras, a lo que ha matizado que los concursos desiertos se está dando en muchas ciudades , fruto de la subida de los materiales y precios de construcción.

También ha incidido en que si bien legalmente se puede cancelar la licitación en marcha, se corría el riesgo de tener que indemnizar por solo un ahorro de tiempo de unos pocos meses. Sí que están de acuerdo con exigir agilizar tiempos y actualizar precios, pero ha insistido en que no con seguir el juego a Foro, partido que puede plantear esto a través de su grupo parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias.

CIUDADANOS SUSPENDE A LA CONSEJERÍA EN TODO

Ciudadanos, por su lado, se ha mostrado a favor, pero han lamentado que no haya sido posible traer a Pleno una proposición conjunta por cuestiones internas de los partidos.

Asimismo, la edil de la formación naranja Sara Simal ha sostenido que la Consejería de Salud no se merece "ni un aprobado" en los últimos años, no solo en pandemia, que ha sido, eso sí, lo que ha "colmado la gota", a su parecer.

Además, ha visto "censurable" la gestión de la Consejería, porque no supo no ya solo aumentar, sino retener los profesionales que tenían. Simal ha incidido en que esta falta de recursos impide abrir centros de salud de tarde, a lo que ha abogado porque estos ofrezcan atención ordinaria mañanas y tardes.

PODEMOS HABLA DE PRECARIZACIÓN HOSPITALARIA

En el caso de Podemos-Equo Xixón, su portavoz, Laura Tuero, se ha quejado de que esta obra ya debería de estar finalizada. También ha advertido de la necesidad de ampliar en paralelo la plantilla, porque de lo contrario "seguiremos con un hospital precarizado", ha augurado.

Se ha referido, unido a ello, a la inversión regional para otras infraestructuras sanitarias en la ciudad, como es el consultorio de La Camocha, que con los 178.000 euros que aparecen en el presupuesto, "no da ni para un palé de ladrillos tal como están ahora los precios", ha remarcado.