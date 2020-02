Gijón arropa a la familia de Lorena Dacuña

La Plaza Mayor de Gijón se llenó para acompañar a los familiares de Lorena Dacuña y participar en la concentración y el minuto de silencio contra la violencia de género. El hermano de Lorena agradecía el apoyo que la sociedad, medios de comunicación y políticos les han dispensado durante esta horas tan difíciles y duras a toda la familia "es muy duro pasar estos momentos pero nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que todos nos han dado. En estos momentos ves lo peor y lo mejor del género humano. Estamos desbordados por el apoyo que nos están dando en un momento muy difícil para toda la familia", afirmó Francisco Dacuña, tras el acto de homenaje a su hermana.

Cumbre política en el rechazo contra la violencia

No faltó nadie en la Plaza Mayor de Gijón, desde el Presidente del Gobierno, Adrian Barbón, hasta la Delegada del Gobierno Delia Losa, pasando por representantes de todos los partidos en la Junta General del Principado y en el Ayuntamiento de Gijón. El Presidente del Principado pidió a todos el apoyo en la lucha contra "esta lacra que es terrorismo de género. Ya van ocho asesinadas en lo que va de año y estamos a 6 de febrero. Es una vergüenza social, y es un problema muy grave que este país no se puede permitir". Adrián Barbón lanzó un mensaje dirigido a los que no acaban de sancionar la violencia contra mujeres "yo lo que pido es que todos aquellos que todavía niegan la violencia machista recapaciten del daño que están haciendo a una lucha que no puede tener ni límites ni barreras". El mensaje iba dirigido a VOX que estaba representado en la Plaza Mayor de Gijón con el concejal y portavoz municipal en el Ayuntamiento gijonés, Eladio de la Concha.