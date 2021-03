Gázquez sobre Ribera: "La ministra no se libra de ser persona non grata en Asturias"

La diputada del PP, Paloma Gázquez, sacó este martes toda su artillería contra el Mininsterio de Transición Ecológica en general y, especialmente, contra Teresa Ribera, la titular de ese departamento, "Sus políticas erráticas han herido de muerte al sector industrial y ahora va a acabar con la ganadería".

Gázquez intervenía desde el hemiciclo para expresar la postura del grupo parlamentario popular durante el debate en torno al lobo y la decisión de incluirlo en el "Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial" (LESPRE).

"A la ministra Ribera no la salva de la declaración de persona non grata en Asturias ni el presidente socialista Barbón ni, tan siquiera, una declaración de protección especial a su medida, es decir, un LESPRE a su medida", afirmaba la diputada popular asturiana que aseguró que decir que el lobo es una opertunidad y beneficio "denota que no tiene amigos en el medio rural, ni los va a tener". En ese sentido, criticó que la ministra Ribera haya actuado "unilateralmente, sin rigor y de espaldas a los ganaderos" y recordó que el Gobierno de Asturias, presidido por el PSOE, también está en contra de la protección total del lobo y defiende el plan de gestión que viene aplicando para hacer batidas controladas de la especie.

La protección del lobo recibió reproches, además del PP, de Ciudadanos, VOX y Foro Asturias cuyo diputado, Isidro Martínez Oblanca, había presentado la iniciativa que se estaba debatiendo y que será votada este jueves.

El grupo parlamentario socialista, sin embargo, defendió por boca de la diputada sevillana, Eva Patricia Bueno, la protección del lobo que utilizó, entre otros argumentos, que "el lobo es una vacuna contra la tuberculosis de los ungulados y la peste porcina".