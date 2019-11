El gasto de personal se dispara en el Principado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha avanzando los primeros detalles del presupuesto que su Gobierno está preparando para 2020 y que será "ajustado a la realidad", responderá a la realidad "fiscal y contable" de Asturias y llegará a la Cámara con el objetivo de generar un consenso "mayoritario" que garantice su aprobación.

Barbón ha incidido en que las prioridades de las cuentas pasarán por sostener el Estado del Bienestar -"que protege a quien menos tiene y es garantía de igualdad"- y por destinar todos los recursos disponibles a la generación de actividad económica.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado, no obstante, que el presupuesto cuenta con limitaciones "que no se pueden obviar" como el hecho de que no pueda incorporar ni una sola décima de déficit -que supondría 25 millones de euros- ni contar con los 74 millones de la liquidación del IVA de 2017, cuestiones que ha achacado al PP.

Barbón, que necesita el acuerdo con algún otro grupo o su abstención al margen del previsible apoyo de IU para sacar adelante el presupuesto, ha abogado además por no hacerse "trampas" dado que, a esos condicionantes en materia de ingresos, se añade el hecho de que el capítulo de gastos obligará a destinar 100 millones más a la partida de personal fruto de acuerdos ya aprobados por la Junta General.

Además, y tras recordar que en Asturias el envejecimiento determina un mayor coste en la prestación de servicios lo que determinará incrementar determinados gastos, ha advertido de que el presupuesto de 2019, pactado con Podemos e IU, incluía inversiones plurianuales que deberán seguir formando parte de las cuentas públicas de 2020, informa EFE.

"No quiero ser ningún vendedor de humo", ha apuntado Barbón tras garantizar "rigor" en la elaboración de los presupuestos y asegurar que tiene "la mano tendida" al acuerdo con el resto de grupos parlamentarios.

En este sentido, y después de defender que el "retraso" en la presentación de las cuentas vaya "más allá de lo habitual", el presidente ha emplazado a la formación naranja a hacer como Izquierda Unida y trasladar propuestas concretas para los presupuestos y a abandonar la política del bloqueo.

A su juicio, el mayor error de la formación naranja, como reflejan sus resultados electorales, ha sido descolgarse del diálogo para limitarse a competir por el liderazgo de la oposición con el PP y con Vox.

Así, ha garantizado que el Gobierno está "abierto" a quien quiera hacer propuestas y dispuesto "a hablar de todo" pese a las "limitaciones" existentes a la hora de elaborar las cuentas públicas dado que si se aprueban en la Cámara autonómica "lo más reforzadas posibles", esa circunstancia será "lo mejor" para Asturias.

La portavoz de la formación naranja, Laura Pérez Macho, que ha advertido a Barbón del peligro que supone "caer en el sentimentalismo y en el populismo", ha considerado que, antes de llegar a la Junta, el presupuesto ya adolece de algunos defectos en una época que debería estar marcada por la transparencia.

Así, ha denunciado la existencia de "pactos por debajo de la mesa con sus socios cautivos" en alusión a IU y Foro, "legítimos" en el caso de la coalición dado que acordaron un pacto de investidura, pero que siguen "ocultos" en el caso de la formación forista, cuyos dos diputados bastarían, unidos a los dos escaños de Izquierda Unida, para sacar adelante el presupuesto.

Además, ha cuestionado que, pese a la legitimidad de patronal y sindicatos para lograr acuerdos con el Gobierno, Barbón se olvide de que en la Junta General es donde reside la soberanía popular y que traslade a la Cámara pactos suscritos fuera del parlamento regional, una manera de actuar que Pérez Macho ha comparado con el concepto de "democracia orgánica" con el que se autodefinía el régimen franquista.

Para su homóloga de IU, Ángela Vallina, dado que en la Junta General hay veintiséis diputados de izquierdas "no hay ninguna razón" para que no se vuelva a alcanzar un acuerdo presupuestario como el de 2019 y que las cuentas tengan "una perspectiva progresista" que permita impedir que se extienda "el programa regresivo y demagógico que impulsan las derechas".

"Solo la izquierda es capaz de poner los intereses de la gente por encima de los tacticismos y de los postureos. Esa es la manera de hacer frente a los extremismos de unas derechas que no creen en los valores que han inspirado nuestra Constitución", ha apuntado Vallina tras garantizar que IU hará todo lo que esté en su mano para que los presupuestos reflejen la mayoría progresista existente en la Junta.