El PP gana las elecciones en Asturias con tres diputados, uno más que el PSOE

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en Asturias en las elecciones generales celebradas este domingo en España. Los populares han conseguido tres de los siete escaños que le corresponden al Principado en el Congreso de los Diputados, uno más que el PSOE que obtiene dos representantes. El resultado asigna tanto a Sumar -Unidas Podemos hace cuatro años- como a Vox un escaño a cada uno.

El avance del PP en Asturias ha sido de 12 puntos respecto a 2019 al haber obtenido el 35,5 por ciento de los votos y haber sacado 6.000 apoyos de diferencia al PSOE que ha obtenido el 34,41 por ciento de los sufragios, tan solo un punto más que en las anteriores elecciones generales.

Sumar ha repetido el porcentaje de votos de 2019 (solo un punto por debajo) y Vox es el partido que más ha bajado y sufre un retroceso respecto a los resultados que tuvo en 2019.

Los socialistas de Asturias no han conseguido revalidar la mayoría conseguida en las elecciones autónomicas y municipales del pasado 28 de mayo y, dos meses después, pasan a ser la segunda fuerza política en Asturias tras el Partido Popular según reflejan los resultados de las elecciones generales.

Sumar se ha convertido en la tercera fuerza con mayor número de apoyos en Asturias (14,9 por ciento) mientras que VOX ha perdido terreno a favor del Partido Popular al haber obtenido el 12,46 por ciento de los sufragios, lo que supone un retroceso del 3,40 por ciento.

DIEGO CANGA

Tras conocer los resultados, el portavoz del PP en la Junta General, Diego Canga, ha afirmado que "la victoria clara y nítida" de su partido en las elecciones generales reflejan que "Asturias ya es de derechas".



En declaraciones a la TPA, el que fuera candidato del PP a la Presidencia del Principado ha considerado que, a diferencia de lo ocurrido hoy, el Partido Popular no logró la victoria en las autonómicas del 28 de mayo porque el centroderecha concurrió dividida, en referencia a Foro.

ADRIAN BARBON

El secretario general del PSOE, Adrián Barbón, ha destacado que "estamos contentos porque la ola de la involución ha sido frenada en seco por los electores que les han dicho que no", ha remarcado Barbón que celebra de que "PP y VOX no suman mayoría absoluta y no van a gobernar España".

El líder del PSOE destaca que el voto progresista "suma y ha ganado las elecciones en Asturias".